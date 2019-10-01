РФБ рассматривает 5−6 кандидатов на пост главного тренера женской сборной
МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство Российской федерации баскетбола (РФБ) составило
МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство Российской федерации баскетбола (РФБ) составило
В августе Кириленко сообщил ТАСС, что в
«Эти три тренера будут точно рассматриваться [на тренерском совете], но и еще
Глава РФБ подчеркнул, что «не примет участия в тренерском совете, который состоится 7 октября». 8 октября пройдет заседание исполкома РФБ.
На завершившемся в июле чемпионате Европы сборная России под руководством немца Олафа Ланге заняла восьмое место и второй раз подряд не смогла отобраться на Олимпиаду. 1 августа Кириленко заявил ТАСС, что контракт с немецким специалистом не будет продлен, Ланге возглавлял сборную России с 2017 года.