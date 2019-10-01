РФБ рассматривает 5−6 кандидатов на пост главного тренера женской сборной

Источник: РИА "Новости"

В августе Кириленко сообщил ТАСС, что в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера входят Элен Шакирова, Дмитрий Донсков и Александр Ковалев.

«Эти три тренера будут точно рассматриваться [на тренерском совете], но и еще два-три тоже», — заявил Кириленко.

Глава РФБ подчеркнул, что «не примет участия в тренерском совете, который состоится 7 октября». 8 октября пройдет заседание исполкома РФБ.