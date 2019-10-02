УГМК подписал контракт с Элли Куигли

Куигли выступала на родине за клубы «Финикс Меркури», «Индиана Фивер», «Сан-Антонио Силвер Старз», «Сиэтл Шторм» и «Чикаго Скай», а в Европе успела поиграть за турецкие «Мерсин», «Фенербахче» и «Галатасарай», а также венгерский «Мизо Печ», словацкий «Кошице» и польскую «Вислу», а последней командой спортсменки был итальянский «Скио».