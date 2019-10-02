УГМК подписал контракт с Элли Куигли
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Екатеринбургский УГМК подписал контракт с баскетболисткой Элли Куигли, сообщается на официальном сайте уральской команды.
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Екатеринбургский УГМК подписал контракт с баскетболисткой Элли Куигли, сообщается на официальном сайте уральской команды.
Сроки соглашения с 33-летней уроженкой США не называются.
Куигли выступала на родине за клубы «Финикс Меркури», «Индиана Фивер», «Сан-Антонио Силвер Старз», «Сиэтл Шторм» и «Чикаго Скай», а в Европе успела поиграть за турецкие «Мерсин», «Фенербахче» и «Галатасарай», а также венгерский «Мизо Печ», словацкий «Кошице» и польскую «Вислу», а последней командой спортсменки был итальянский «Скио».
Она побеждала в национальных чемпионатах всех европейских стран, в которой ей довелось играть. Куигли трижды становилась участницей Матча всех звезд женской НБА (2017−2019).