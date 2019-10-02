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14:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УГМК подписал контракт с Элли Куигли

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Екатеринбургский УГМК подписал контракт с баскетболисткой Элли Куигли, сообщается на официальном сайте уральской команды.

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Сроки соглашения с 33-летней уроженкой США не называются.

Куигли выступала на родине за клубы «Финикс Меркури», «Индиана Фивер», «Сан-Антонио Силвер Старз», «Сиэтл Шторм» и «Чикаго Скай», а в Европе успела поиграть за турецкие «Мерсин», «Фенербахче» и «Галатасарай», а также венгерский «Мизо Печ», словацкий «Кошице» и польскую «Вислу», а последней командой спортсменки был итальянский «Скио».

Она побеждала в национальных чемпионатах всех европейских стран, в которой ей довелось играть. Куигли трижды становилась участницей Матча всех звезд женской НБА (2017−2019).

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