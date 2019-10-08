Александр Ковалев назначен главным тренером женской сборной России по баскетболу

На завершившемся в июле чемпионате Европы женская сборная России подруководством немца Олафа Ланге заняла восьмое место и второй раз подряд не смогла отобраться на Олимпиаду. 1 августа президент РФБ Андрей Кириленко заявил ТАСС, что контракт с немецким специалистом не будет продлен. Ланге возглавлял сборную России с 2017 года.