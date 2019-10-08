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18:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У ЦСКА худший старт в истории. У нас будет новый чемпион?

Какие выводы можно сделать из двух поражений армейцев в первых трех турах Единой Лиги ВТБ.

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Источник: https://www.vtb-league.com

Московские армейцы впервые в истории проиграли два из трех стартовых матчей Единой лиги ВТБ. Видеть бессменных чемпионов на седьмом месте в турнирной таблице очень непривычно, даже если держать в голове, что впереди еще практически весь регулярный чемпионат плюс плей-офф. Означает ли случившееся, что ЦСКА осложнил себе борьбу за золото в нынешнем сезоне и у нас впервые с 2002 года может появиться новый чемпион?

Мало времени провели вместе

Нынешние события действительно нетривиальны. Ранее армейцы всего дважды уступали в начале регулярного сезона Лиги ВТБ. В 2011 году — питерскому «Спартаку», а три года спустя — краснодарскому «Локомотиву». Никогда еще ЦСКА не терпел второе в сезоне поражение раньше 12-й встречи. А больше двух матче в регулярке проигрывал всего трижды: три в сезоне-2012/13, по четыре в сезонах-2014/15 и 2018/19. Однако делать из этого выводы о серьезному кризисе в игре московского клуба все-таки рановато. Хотя бы потому, что на международном уровне команда Димитриса Итудиса демонстрирует совсем другие результаты.

Источник: Спорт-Экспресс

В конце сентября ЦСКА в финале Кубка Гомельского привез 25 очков «Олимпиакосу», а на прошлой неделе выиграл с таким же преимуществом гостевой матч в Евролиге у «Валенсии», действующего победителя Еврокубка. Неудачи на внутренней арене легко объяснимы грандиозной перестройкой состава, которую москвичи пережили минувшим летом. Вполне вероятно, что новобранцам пока тяжело дается адаптация и настрой на поединки внутреннего первенства. Плюс пока нынешний состав ЦСКА явно не поймал кураж. В игре с «Зенитом» армейцы попали всего 59 процентов штрафных, а во второй половине встречи реализовали всего 4 из 16 двухочковых бросков.

— В первой половине у нас совсем не было проблем, но игра длится 40 минут, — объяснил поражение от «Зенита» капитан ЦСКА Кайл Хайнс. — Мы лидировали в первой четверти и половине, но уступили во многих эпизодах, в которых не должны были. Во второй половине мало что получалось, и мы получили новый урок. Нам нужно продолжать учиться, чтобы стать хорошей командой. Ключевыми оказались несколько моментов после большого перерыва. Тогда мы стали много бросать и не делали того, что обычно делаем. Мы еще мало времени провели вместе. Нужно продолжать работать и прибавлять.

Источник: Спорт-Экспресс

Добавили интриги

Разумеется, в домашнем поражении от питерской команды, которая после серьезного кадрового усиления тоже претендует на лидерство в Лиге ВТБ, для армейцев нет ничего хорошего. Как и в потере очков в Красноярске. Еще один прямые конкуренты армейцев — «Химки» — в воскресенье в гостях разгромили тот же «Енисей» с разницей в 20 очков. Все это создает вокруг ЦСКА определенное давление, которое предвещает чемпионам не самые простые матчи в Лиге ВТБ. Но очевидно, что ситуация должна выровняться уже в ближайшие недели.

Фоторепортаж
ЦСКА выиграл Евролигу

Следующие соперники армейцев — «Цмоки-Минск», «Зелена Гура» и «Автодор» — не должны доставить команде Итудиса больших проблем. Если кто-то из этой тройки сумеет отнять очки у армейцев, тогда действительно можно будет говорить о кризисе. Пока же ЦСКА лишь немного истратил запас прочности, которым располагал. В прошлом сезоне москвичи стали первыми в регулярном чемпионате с четырьмя поражениями. И ничто пока не мешает им повторить этот результат в нынешнем сезоне.

До главных испытаний в Единой лиге ЦСКА еще далеко. Матчи с «Химками» намечены на 6 января и 16 марта, игра с «Зенитом» в Питере — 20 января. С УНИКСом (который в прошлом сезоне дважды победил москвичей) — 2 декабря и 13 апреля. Дополнительной нагрузкой в этом сезоне окажется удлиненный регулярный сезон в Евролиге, но аналогичная беда ждет и «Химки» с «Зенитом», так что жертвовать внутренним чемпионатом ради успеха в Европе нет никакого смысла. Во всяком случае пока. Однако интриги сезона стартовые неудачи армейцев безусловно прибавили. Тем интереснее будет смотреть как чемпионы станут преодолевать возникшие перед ними трудности.

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