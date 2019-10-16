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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Суд признал Домани виновным в хищении 44 миллионов рублей у РФБ

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Чертановский суд Москвы признал виновным в мошенничестве экс-баскетболиста сборной России и бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани, которому вменяется хищение 44 миллионов рублей у РФБ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Суд установил: Домани совершил мошенничество, то есть хищение денежных средств путём обмана», — заявила судья Людмила Зиньковская в ходе оглашения приговора.

По данным следствия, в 2014—2015 годах Домани, президент РФБ Юлия Аникеева и главный бухгалтер организации Михаил Кочарян присвоили себе 127 миллионов рублей, составив подложные документы. При вышеназванных управленцах федерация проводила фуршеты и другие мероприятия, которых фактически не было, а также закупала сувенирную продукцию и арендовала электронную технику для матчей по завышенным ценам у фирм, которые принадлежали руководителям или их родственникам, отмечали следователи.

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В 2016 году бывшему баскетболисту было предъявлено обвинение по трем эпизодам особо крупного мошенничества, позднее мужчину объявили в розыск по каналам Интерпола. В марте 2018 года его задержали правоохранительные органы Черногории, в октябре Домани был экстрадирован в Россию. Вину он не признает.

В рамках дела о хищении у РФБ 44 миллионов рублей Чертановский суд Москвы в октябре 2017 года приговорил Аникееву к 4,5 года колонии общего режима. Женщина не пришла на оглашение приговора, скрылась от следствия, ее объявили в розыск. В сентябре 2019 года Симоновский суд Москвы удовлетворил иск РФБ к её бывшему президенту и постановил взыскать с Аникеевой 42,8 миллиона рублей.

Кочарян умер в 2016 году, производство в отношении него было прекращено. Еще одна фигурантка дела, бухгалтер Елена Силина, в марте 2017 года получила 3,5 года колонии за пособничество в хищении.

Домани, двукратный вице-чемпион мира в составе сборной России, а также трехкратный чемпион страны и экс-капитан столичного ПБК ЦСКА, занимал должность генерального менеджера мужской национальной баскетбольной команды с конца 2013 года, параллельно работая в качестве исполнительного директора РФБ. В сентябре 2015 года он покинул оба поста.

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