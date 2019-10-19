Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
18.10
Гранада
Осасуна
10
Футбол. Зарубежный
18.10
Ницца
ПСЖ
14
Футбол. Зарубежный
18.10
Айнтрахт Ф
Байер
30
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз
Детройт Ред Уингз
Футбол. Премьер-лига
18.10
Ахмат
Локомотив
02
Хоккей. КХЛ
18.10
Сочи
Сибирь
14
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. КХЛ
18.10
Автомобилист
Авангард
13
Футбол. Первый дивизион
09:00
Луч
Енисей
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск
Томь
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Северсталь
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
ХК Динамо
Все события
Фоторепортажи
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
18Тренер ЦСКА, защитник «Спартака», легенда сборной России
18 октября, источник: Чемпионат.com

Седокова возглавила фансектор «Химок». Но обыграть ЦСКА это не помогло

Пока Швед и Тимма рубились с «армейцами» на паркете, их женщины «заряжали» на фанатской трибуне.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Игра ЦСКА и «Химок» была самой ожидаемой со старта сезона. Обе команды уже давно являются главными конкурентами в России, а основной задачей подмосковного клуба в нынешнем сезоне, как представляется, являются победы именно над красно-синими.

«Армейцы» после майского триумфа в Евролиге существенно обновили ростер, чем спровоцировали массу споров о том, усилился их состав или ослаб. На этом фоне пополнение химчан выглядело куда более весомым и убедительным. Парни из НБА и топы европейских команд — жёлто-синие закупились по полной.

Перед матчем в «Мегаспорте» с ЦСКА Швед и компания и вовсе не знали горечи поражения, начав сезон с шести побед подряд. «Армейцы» оступались дважды в Единой лиге ВТБ, подбрасывая дровишек в костёр с интригой. Неужели действующий чемпион уже не тянет?

Как бы не так! Команда Итудиса странным образом преображается в Евролиге, хотя испытывает проблемы во всех матчах Единой лиги ВТБ. Отдельно стоит выделить защитника Майка Джеймса, в одиночку укатавшего целые «Химки» в первой четверти. На счету красно-синего торнадо 18 очков за 10 минут игрового времени. Вау!

В матче всё прояснилось довольно быстро. В принципе, задел в счёте был сделан уже во второй четверти, и разница варьировалась от 10 до 20 очков. Зато на трибунах было шумно, и в том числе шум сходил от гостевого сектора.

Понятно, что болельщикам «Химок» до гостевого «Мегаспорта» доехать проще, чем на домашние матчи Евролиги в Мытищи. Внушительная толпа, громкие кричалки и… звёздные гости.

В первых рядах фанатской трибуны легко обнаруживались известные персоны: Анастасия Зиадитдинова и Анна Седокова. «Сейчас постоят, немного покричат и уйдут», — подумалось в самом начале матча. Однако супруга Алексея Шведа гнала команду все 40 минут, помогая, судя по всему, с нюансами баскетбольных правил своей звёздной подруге.

Янис Тимма и Алексей Швед были воодушевлены столь яркой поддержкой своих дам. В четыре руки парни настреляли 10 точных трёхочковых из 21 попытки, набрав в сумме 37 очков (25 у Шведа и 12 у Тиммы). При этом стоит отметить, что со средней дистанции они забили лишь однажды. И это был Швед. Тимма же выбрал для себя атаки из-за дуги.

Почему мы так подробно остановились на фигурах Зиадитдиновой и Седоковой? Во-первых, это некий разрыв шаблона. Мы привыкли видеть этих (как и других) VIP-гостей на первом ряду и самых дорогих местах. Во-вторых, звёздные «фанатки» реально болели и не были чужими. В-третьих, подобные «дерби Ленинградки» события обязаны выходить за рамки стандартного. Очень здорово, что красивый матч не только подарил удовольствие прожжённым баскетбольным фанам, но и добавил красок для тех, кто, как говорится, находится около лучшей игры с мячом.

 Фанаты требовали у журналистки показать грудь. Она ответила!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
«Локомотив» одержал пятую победу подряд в чемпионате России
Команды России и Косова будут разводиться в турнирах УЕФА
Месси: Многие игроки «Барселоны» не хотели возвращения Неймара
Каррера рассказал о своем будущем и матче «Ювентус» — «Локо»
Овечкин допустил, что может завершить выступления в НХЛ
Россиянин вышел в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля»
«ПСЖ» разгромил соперника в матче чемпионата Франции
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь