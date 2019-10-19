Седокова возглавила фансектор «Химок». Но обыграть ЦСКА это не помогло

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Игра ЦСКА и «Химок» была самой ожидаемой со старта сезона. Обе команды уже давно являются главными конкурентами в России, а основной задачей подмосковного клуба в нынешнем сезоне, как представляется, являются победы именно над красно-синими.

«Армейцы» после майского триумфа в Евролиге существенно обновили ростер, чем спровоцировали массу споров о том, усилился их состав или ослаб. На этом фоне пополнение химчан выглядело куда более весомым и убедительным. Парни из НБА и топы европейских команд — жёлто-синие закупились по полной.

Перед матчем в «Мегаспорте» с ЦСКА Швед и компания и вовсе не знали горечи поражения, начав сезон с шести побед подряд. «Армейцы» оступались дважды в Единой лиге ВТБ, подбрасывая дровишек в костёр с интригой. Неужели действующий чемпион уже не тянет?

Как бы не так! Команда Итудиса странным образом преображается в Евролиге, хотя испытывает проблемы во всех матчах Единой лиги ВТБ. Отдельно стоит выделить защитника Майка Джеймса, в одиночку укатавшего целые «Химки» в первой четверти. На счету красно-синего торнадо 18 очков за 10 минут игрового времени. Вау!

В матче всё прояснилось довольно быстро. В принципе, задел в счёте был сделан уже во второй четверти, и разница варьировалась от 10 до 20 очков. Зато на трибунах было шумно, и в том числе шум сходил от гостевого сектора.

Понятно, что болельщикам «Химок» до гостевого «Мегаспорта» доехать проще, чем на домашние матчи Евролиги в Мытищи. Внушительная толпа, громкие кричалки и… звёздные гости.

В первых рядах фанатской трибуны легко обнаруживались известные персоны: Анастасия Зиадитдинова и Анна Седокова. «Сейчас постоят, немного покричат и уйдут», — подумалось в самом начале матча. Однако супруга Алексея Шведа гнала команду все 40 минут, помогая, судя по всему, с нюансами баскетбольных правил своей звёздной подруге.

Янис Тимма и Алексей Швед были воодушевлены столь яркой поддержкой своих дам. В четыре руки парни настреляли 10 точных трёхочковых из 21 попытки, набрав в сумме 37 очков (25 у Шведа и 12 у Тиммы). При этом стоит отметить, что со средней дистанции они забили лишь однажды. И это был Швед. Тимма же выбрал для себя атаки из-за дуги.