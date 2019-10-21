УГМК разгромил «Енисей» в матче чемпионата России
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Екатеринбургский УГМК одержал победу над красноярским «Енисеем» в матче чемпионата России по баскетболу среди женщин.
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Екатеринбургский УГМК одержал победу над красноярским «Енисеем» в матче чемпионата России по баскетболу среди женщин.
Встреча в Красноярске завершилась со счетом 85:64 (21:17, 30:12, 20:18, 14:17) в пользу УГМК. В составе победительниц по
УГМК, одержавший четвертую победу со старта сезона, следующий матч проведет 3 ноября в гостях с подмосковной «Спартой энд К». «Енисей», потерпевший третье поражение в четырех играх, в этот же день примет московскую МБА.