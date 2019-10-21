УГМК разгромил «Енисей» в матче чемпионата России

Встреча в Красноярске завершилась со счетом 85:64 (21:17, 30:12, 20:18, 14:17) в пользу УГМК. В составе победительниц по дабл-даблу сделали Бриттни Грайнер (22 очка, 13 подборов), Мария Вадеева (15 очков, 10 подборов) и Кортни Вандерслут (12 очков, 12 передач). У «Енисея» по 9 очков набрали Александра Марченкова и Александра Штанько.