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20 октября, источник: Спорт РИА Новости

УГМК разгромил «Енисей» в матче чемпионата России

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Екатеринбургский УГМК одержал победу над красноярским «Енисеем» в матче чемпионата России по баскетболу среди женщин.

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Встреча в Красноярске завершилась со счетом 85:64 (21:17, 30:12, 20:18, 14:17) в пользу УГМК. В составе победительниц по дабл-даблу сделали Бриттни Грайнер (22 очка, 13 подборов), Мария Вадеева (15 очков, 10 подборов) и Кортни Вандерслут (12 очков, 12 передач). У «Енисея» по 9 очков набрали Александра Марченкова и Александра Штанько.

УГМК, одержавший четвертую победу со старта сезона, следующий матч проведет 3 ноября в гостях с подмосковной «Спартой энд К». «Енисей», потерпевший третье поражение в четырех играх, в этот же день примет московскую МБА.

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