«Химки» обыграли УНИКС в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Химок» Алексей Швед, который набрал 24 очка. В составе УНИКСа больше всего очков набрал американский атакующий защитник Джамар Смит (19).
«Химки» одержали шесть побед в шести матчах сезона. В турнирной таблице подмосковная команда идет на первом месте, УНИКС занимает восьмое место, в пяти играх казанский клуб одержал две победы и потерпел три поражения.
В следующем матче 11 ноября «Химки» сыграют на домашней площадке с пермской «Пармой», а УНИКС днем ранее встретится дома с «Нижним Новгородом».