«Химки» обыграли УНИКС в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Химок» Алексей Швед, который набрал 24 очка. В составе УНИКСа больше всего очков набрал американский атакующий защитник Джамар Смит (19).

«Химки» одержали шесть побед в шести матчах сезона. В турнирной таблице подмосковная команда идет на первом месте, УНИКС занимает восьмое место, в пяти играх казанский клуб одержал две победы и потерпел три поражения.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JfKCftyEW1s" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.