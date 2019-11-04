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3 ноября, источник: ТАСС

«Химки» обыграли УНИКС в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

ХИМКИ /Московская область/, 3 ноября. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» со счетом 109:83 обыграл казанский УНИКС в матче Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Химках в присутствии 2922 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Химок» Алексей Швед, который набрал 24 очка. В составе УНИКСа больше всего очков набрал американский атакующий защитник Джамар Смит (19).

«Химки» одержали шесть побед в шести матчах сезона. В турнирной таблице подмосковная команда идет на первом месте, УНИКС занимает восьмое место, в пяти играх казанский клуб одержал две победы и потерпел три поражения.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче 11 ноября «Химки» сыграют на домашней площадке с пермской «Пармой», а УНИКС днем ранее встретится дома с «Нижним Новгородом».

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