Тренера ЦСКА удалили, но армейцы все равно обыграли «Локомотив-Кубань»
Для ЦСКА и «Локомотива-Кубани» сложилась непростая неделя.
Для ЦСКА и «Локомотива-Кубани» сложилась непростая неделя.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 81:72 (16:14,19:17,24:21,22:20)
Для ЦСКА и «Локомотива-Кубани» сложилась непростая неделя: железнодорожники, ведя по ходу четвертой четверти, уступили «Ритасу» в Еврокубке на своем паркете (81:87), армейцы отдали концовку «Виллербану» в выездном матче Евролиги (66:67). Кроме того, обе команды не обошлись без потерь. У ЦСКА, помимо порвавшего крестообразную связку Уилла Клайберна и восстанавливающего от травмы ноги Михаила Кулагина, встречу пропустили Дэниел Хэккетт и Джоэл Боломбой. «Локо» же в матче Еврокубка потерял своего капитана Виталия Фридзона — в прошлый вторник ветеран сломал руку.
В составе армейцев в воскресенье могли дебютировать сразу два легионера. На прошлой неделе Лига ВТБ разрешила клубам заменять травмированных иностранцев, ЦСКА мог воспользоваться возможностью и заменить Клайберна на Рона Бэйкера, однако
ЦСКА на правах фаворита практически сразу же вышел вперед в счете и позволял «Локомотиву» лишь находиться рядом, но не обгонять. Команда Луки Банки в первой половине никак не могла наладить дальнобойность — 2 из 10 трехочковых, причем нельзя сказать, что армейцы оказывали серьезное сопротивление при бросках соперника
Спустя три минуты после большого перерыва Лука Банки был вынужден брать
Еще больше напряжения возникло за 5 минут до конца четвертой четверти, когда в очередной раз давший волю эмоциям главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис получил второй технический фол за встречу, в связи с чем был вынужден покинуть скамейку. «Локомотив», несмотря на качели, все же не смог переломить ход игры в свою пользу —