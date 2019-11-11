Тренера ЦСКА удалили, но армейцы все равно обыграли «Локомотив-Кубань»

Источник: https://twitter.com/cskabasket

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» — 81:72 (16:14,19:17,24:21,22:20)

ЦСКА : Джеймс (22), Стрелниекс (11), Воронцевич, Хиллиард, Хайнс (все трое — 10)

: Джеймс (22), Стрелниекс (11), Воронцевич, Хиллиард, Хайнс (все трое — 10) «Локомотив- Кубань» : Каммингс (19), Калниетис (15), О’Брайант (12).

Для ЦСКА и «Локомотива-Кубани» сложилась непростая неделя: железнодорожники, ведя по ходу четвертой четверти, уступили «Ритасу» в Еврокубке на своем паркете (81:87), армейцы отдали концовку «Виллербану» в выездном матче Евролиги (66:67). Кроме того, обе команды не обошлись без потерь. У ЦСКА, помимо порвавшего крестообразную связку Уилла Клайберна и восстанавливающего от травмы ноги Михаила Кулагина, встречу пропустили Дэниел Хэккетт и Джоэл Боломбой. «Локо» же в матче Еврокубка потерял своего капитана Виталия Фридзона — в прошлый вторник ветеран сломал руку.

В составе армейцев в воскресенье могли дебютировать сразу два легионера. На прошлой неделе Лига ВТБ разрешила клубам заменять травмированных иностранцев, ЦСКА мог воспользоваться возможностью и заменить Клайберна на Рона Бэйкера, однако красно-синие пока не заявили американца, поэтому дебютант был один — центровой Коста Куфос. Грек провел достойную встречу, набрал 7 очков, сделал 9 подборов, 1 блокшот и 1 перехват, но даже при этом видно, что он пока не в оптимальных кондициях после травмы и способен на большее.

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ЦСКА на правах фаворита практически сразу же вышел вперед в счете и позволял «Локомотиву» лишь находиться рядом, но не обгонять. Команда Луки Банки в первой половине никак не могла наладить дальнобойность — 2 из 10 трехочковых, причем нельзя сказать, что армейцы оказывали серьезное сопротивление при бросках соперника из-за дуги. Красно-синие могли вести «+10» уже после двух четвертей, но вовремя наладившиеся снайперские прицелы Кулагина и Калниетиса позволили гостям уступать всего в 4 очка. Совсем не пошла игра у лидеров атаки «Локо» Деккера и Кулагина, по сути, единственные, от кого исходила реальная опасность — защитники Уилл Каммингс и Мантас Калниетис. Тем не менее, и хозяева слишком часто теряли мяч, но на их счастье соперник совсем не пользовался этими потерями.

Спустя три минуты после большого перерыва Лука Банки был вынужден брать тайм-аут. Разыгрывающий армейцев Майк Джеймс положил два трехочковых подряд, и вновь отдалил краснодарскую команду от ЦСКА на 10 очков. Впрочем, остановка совсем не остудила американца, он продолжил попадать с дальней дистанции и раздавать результативные передачи. Казалось, что хозяева все же создали себе комфортный задел, но «Локомотиву» к концу третьей четверти во второй раз за игру удалось уйти с «-10», армейцам же никак не удавалось закрепить преимущество.



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