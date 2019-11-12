Пицилкас: Судьи приняли верное решение, удалив тренера ЦСКА Итудиса в игре с «Локомотивом»

Источник: ИТАР-ТАСС

Матч прошел в воскресенье в Москве и завершился победой ЦСКА со счетом 81:72. Итудис был удален за пять минут до конца заключительной четверти игры. После матча греческий специалист признался ТАСС, что не понял, за что его удалили.

«Я лично присутствовал на матче ЦСКА — “Локомотив-Кубань” и могу подтвердить, что судьи приняли верное решение, назначив два технических фола главному тренеру ЦСКА Димитрису Итудису», — сказал Пицилкас.

В середине второй четверти тренер был официально предупрежден за излишнюю эмоциональную реакцию на решение судей. В конце третьей четверти Итудис покинул зону скамейки команды, за что получил первый технический фол. Второй технический фол и последовавшее за ним удаление тренер ЦСКА получил в середине четвертой четверти за повторное несогласие с решением судей.

«Отмечу, что за подобные действия в начале четвертой четверти был предупрежден главный тренер “Локомотива-Кубани” Лука Банки», — добавил собеседник ТАСС.