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11 ноября, источник: ТАСС

Пицилкас: Судьи приняли верное решение, удалив тренера ЦСКА Итудиса в игре с «Локомотивом»

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Судьи приняли верное решение, назначив два технических фола главному тренеру московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрису Итудису и удалив его в четвертой четверти матча чемпионата Единой лиги ВТБ против краснодарского «Локомотива-Кубани». Об этом ТАСС рассказал руководитель судейского департамента Единой лиги ВТБ грек Николаос Пицилкас.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Матч прошел в воскресенье в Москве и завершился победой ЦСКА со счетом 81:72. Итудис был удален за пять минут до конца заключительной четверти игры. После матча греческий специалист признался ТАСС, что не понял, за что его удалили.

«Я лично присутствовал на матче ЦСКА — “Локомотив-Кубань” и могу подтвердить, что судьи приняли верное решение, назначив два технических фола главному тренеру ЦСКА Димитрису Итудису», — сказал Пицилкас.

В середине второй четверти тренер был официально предупрежден за излишнюю эмоциональную реакцию на решение судей. В конце третьей четверти Итудис покинул зону скамейки команды, за что получил первый технический фол. Второй технический фол и последовавшее за ним удаление тренер ЦСКА получил в середине четвертой четверти за повторное несогласие с решением судей.

«Отмечу, что за подобные действия в начале четвертой четверти был предупрежден главный тренер “Локомотива-Кубани” Лука Банки», — добавил собеседник ТАСС.

ЦСКА занимает второе место в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, «Локомотив-Кубань» идет четвертым.

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