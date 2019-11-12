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11 ноября, источник: ТАСС

«Химки» одержали седьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Парму»

ХИМКИ /Московская область/, 11 ноября. /ТАСС/. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» со счетом 103:100 обыграл пермскую «Парму» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Химках в присутствии 1761 зрителя.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Пармы» Адас Юшкевичюс, набравший 37 очков. В составе «Химок» больше всего очков набрал защитник Алексей Швед (24), он оформил дабл-дабл, также на его счету 12 результативных передач. Еще один дабл-дабл в составе подмосковной команды оформил форвард Юнас Жеребко (16 очков, 10 подборов).

«Химки» одержали семь побед в семи матчах сезона. В турнирной таблице подмосковная команда идет на первом месте, «Парма» занимает 12-е место, в шести играх пермский клуб одержал одну победу.

В следующем матче «Химки» сыграют на домашней площадке с «Цмоки-Минск» 24 ноября, а «Парма» 16 ноября примет казанский УНИКС.

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