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18:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Банки покинул пост тренера баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань»

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Итальянец Лука Банки покинул пост главного тренера краснодарского «Локомотива-Кубани», сообщается в официальном аккаунте баскетбольного клуба в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Банки возглавил краснодарский клуб в июле, подписав контракт на один сезон.

«Спасибо, Лука! “Локомотив-Кубань” и главный тренер Лука Банки приняли решение о прекращении сотрудничества», — говорится в сообщении.

«Локомотив-Кубань» потерпел пять поражений в последних шести матчах в различных турнирах.

«Решение принято на основании результатов и качества игры, которые демонстрировала команда. Мы, безусловно, дали тренеру время разобраться и изменить ситуацию. Но Луке Банки не удалось найти лидеров и тактические решения, которые бы определили верные индивидуальные и командные действия в ключевые моменты матчей. Команда потеряла уверенность в своей игре, что и отразилось на результатах. Состав, который сегодня собран в “Локомотиве-Кубань”, талантлив, амбициозен и способен на большее», — заявил президент краснодарского клуба Андрей Ведищев.

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