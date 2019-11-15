Банки покинул пост тренера баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань»
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Итальянец Лука Банки покинул пост главного тренера краснодарского «Локомотива-Кубани», сообщается в официальном аккаунте баскетбольного клуба в Twitter.
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Итальянец Лука Банки покинул пост главного тренера краснодарского «Локомотива-Кубани», сообщается в официальном аккаунте баскетбольного клуба в Twitter.
Банки возглавил краснодарский клуб в июле, подписав контракт на один сезон.
«Спасибо, Лука! “Локомотив-Кубань” и главный тренер Лука Банки приняли решение о прекращении сотрудничества», — говорится в сообщении.
«Решение принято на основании результатов и качества игры, которые демонстрировала команда. Мы, безусловно, дали тренеру время разобраться и изменить ситуацию. Но Луке Банки не удалось найти лидеров и тактические решения, которые бы определили верные индивидуальные и командные действия в ключевые моменты матчей. Команда потеряла уверенность в своей игре, что и отразилось на результатах. Состав, который сегодня собран в “Локомотиве-Кубань”, талантлив, амбициозен и способен на большее», — заявил президент краснодарского клуба Андрей Ведищев.