Баскетболисты УНИКСа обыграли «Парму» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Перми завершилась со счетом 89:88 (19:23, 20:21, 25:22, 25:22) в пользу УНИКСа, в составе которого 31 очко набрал Джамар Смит. У «Пармы» 34 очка на свой счет записал Адас Юшкевичюс.
В другом матче саратовский «Автодор» обыграл казахстанскую «Астану» — 90:85 (20:19, 27:23, 15:23, 28:20).