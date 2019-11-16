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10ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы
19:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты УНИКСа обыграли «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Встреча в Перми завершилась со счетом 89:88 (19:23, 20:21, 25:22, 25:22) в пользу УНИКСа, в составе которого 31 очко набрал Джамар Смит. У «Пармы» 34 очка на свой счет записал Адас Юшкевичюс.

В другом матче саратовский «Автодор» обыграл казахстанскую «Астану» — 90:85 (20:19, 27:23, 15:23, 28:20).

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