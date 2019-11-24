Курское «Динамо» стало вторым финалистом женского Кубка России
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Курское «Динамо» обыграло «Динамо» из Новосибирской области в полуфинале Кубка России по баскетболу среди женских команд.
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Курское «Динамо» обыграло «Динамо» из Новосибирской области в полуфинале Кубка России по баскетболу среди женских команд.
Встреча в Курске закончилась со счетом 91:55 (21:18, 31:15, 23:13, 16:9). В составе хозяек Юлия Козик набрала 22 очка, у проигравших самой результативной стала Екатерина Поляшова (20 очков).
В финале Кубка России соперником курского «Динамо» будет екатеринбургский УГМК, который ранее победил оренбургскую «Надежду».