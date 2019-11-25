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25 ноября, источник: ТАСС

ЦСКА одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Нижний Новгород»

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 94:69 обыграли «Нижний Новгород» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Антон Астапкович, набравший 16 очков. В составе армейцев больше всех набрал центровой Джоэль Боломбой (15).

Форвард ЦСКА Никита Курбанов, набравший в матче два очка, поднялся на десятое место среди самых результативных игроков в истории Единой лиги, в активе 33-летнего россиянина 1686 очков.

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ЦСКА одержал пятую победу подряд, нижегородский клуб потерпел третье поражение кряду. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, одержав шесть побед в восьми матчах, «Нижний Новгород» идет десятым, одержав три победы при четырех поражениях.

В следующем матче Единой лиги ВТБ ЦСКА 2 декабря сыграет на выезде с казанским УНИКСом, до этого армейцы 29 ноября встретятся в гостях с испанской «Барселоной» в рамках Евролиги. «Нижний Новгород» 2 декабря в Единой лиге ВТБ примет подмосковные «Химки».

В другом матче игрового дня краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл дома польскую «Зелену-Гуру» со счетом 93:71.

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