Баскетболисты ЦСКА победили «Парму» в матче Единой лиги ВТБ
ТАСС, 8 декабря. Московский ЦСКА со счетом 89:70 обыграл в гостях баскетболистов пермской «Пармы» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
ТАСС, 8 декабря. Московский ЦСКА со счетом 89:70 обыграл в гостях баскетболистов пермской «Пармы» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 27 очков. В составе «Пармы» больше всех очков набрал защитник Лоренцо Уильямс (16).
В турнирной таблице ЦСКА с семью победами в десяти матчах занимает второе место, лидируют подмосковные «Химки», победив во всех девяти встречах. «Парма» идет 12-й, в активе команды три победы и семь поражений.
В следующем матче ЦСКА 15 декабря сыграет на своей площадке с казахстанской «Астаной», «Парма» днем ранее встретится на выезде с «Локомотивом-Кубанью» из Краснодара.