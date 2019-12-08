Баскетболисты ЦСКА победили «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 27 очков. В составе «Пармы» больше всех очков набрал защитник Лоренцо Уильямс (16).

В турнирной таблице ЦСКА с семью победами в десяти матчах занимает второе место, лидируют подмосковные «Химки», победив во всех девяти встречах. «Парма» идет 12-й, в активе команды три победы и семь поражений.