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18:04 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА победили «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

ТАСС, 8 декабря. Московский ЦСКА со счетом 89:70 обыграл в гостях баскетболистов пермской «Пармы» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 27 очков. В составе «Пармы» больше всех очков набрал защитник Лоренцо Уильямс (16).

В турнирной таблице ЦСКА с семью победами в десяти матчах занимает второе место, лидируют подмосковные «Химки», победив во всех девяти встречах. «Парма» идет 12-й, в активе команды три победы и семь поражений.

В следующем матче ЦСКА 15 декабря сыграет на своей площадке с казахстанской «Астаной», «Парма» днем ранее встретится на выезде с «Локомотивом-Кубанью» из Краснодара.

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