УГМК разгромил московское «Динамо» с разницей в 64 очка
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Екатеринбургский УГМК разгромил московское «Динамо» в матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд.
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Екатеринбургский УГМК разгромил московское «Динамо» в матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд.
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 118:54 (30:14, 31:11, 27:8, 30:21). В составе победительниц по
УГМК в следующем матче примет «Спартак» из Ногинска 6 января, а московское «Динамо» сыграет на выезде с «Динамо» из Новосибирской области 18 декабря.