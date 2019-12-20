CAS приостановил решение РФБ об исключении «Арсенала» из числа участников Суперлиги-2

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9 декабря РФБ приняла решение аннулировать результат матча и исключить тульский «Арсенал» из состава участников второго дивизиона мужской Суперлиги из-за участия клуба в договорном матче, а также дисквалифицировать до конца сезона трех игроков «Арсенала» и вынести предупреждение остальным игрокам тульской команды и семерым баскетболистам «Динамо». Главный тренер и президент «Арсенала» Виктор Усков дисквалифицирован до 31 декабря 2021 года, главный тренер «Динамо» Александр Соснин — до конца сезона. CAS 20 декабря вынес временные обеспечительные меры о приостановлении исполнения решения исполкома РФБ и обязал федерацию обеспечить продолжение участия «Арсенала» в соревнованиях.

«Мы специально не комментировали решение РФБ о нашей дисквалификации из чемпионата Суперлиги-2, так что у кого-то могли появиться мысли, что мы с ним согласны. Это не так, мы просто ждали ответа лозаннского суда. Мы подали иск в суд, так как не согласны с вынесенным нам решением директората и исполкома РФБ. Наша цель — отстоять свою честь, честь нашего баскетбольного клуба “Арсенал” и Тульской области в правовом поле», — заявил Усков.