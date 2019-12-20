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15:21 (мск), источник: ТАСС

CAS приостановил решение РФБ об исключении «Арсенала» из числа участников Суперлиги-2

ТАСС, 20 декабря. Спортивный арбитражный суд (CAS) приостановил решение Российской федерации баскетбола (РФБ) об исключении тульского «Арсенала» из состава участников Суперлиги-2 по обвинению в участии в договорном матче против ставропольского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: Reuters

9 декабря РФБ приняла решение аннулировать результат матча и исключить тульский «Арсенал» из состава участников второго дивизиона мужской Суперлиги из-за участия клуба в договорном матче, а также дисквалифицировать до конца сезона трех игроков «Арсенала» и вынести предупреждение остальным игрокам тульской команды и семерым баскетболистам «Динамо». Главный тренер и президент «Арсенала» Виктор Усков дисквалифицирован до 31 декабря 2021 года, главный тренер «Динамо» Александр Соснин — до конца сезона. CAS 20 декабря вынес временные обеспечительные меры о приостановлении исполнения решения исполкома РФБ и обязал федерацию обеспечить продолжение участия «Арсенала» в соревнованиях.

«Мы специально не комментировали решение РФБ о нашей дисквалификации из чемпионата Суперлиги-2, так что у кого-то могли появиться мысли, что мы с ним согласны. Это не так, мы просто ждали ответа лозаннского суда. Мы подали иск в суд, так как не согласны с вынесенным нам решением директората и исполкома РФБ. Наша цель — отстоять свою честь, честь нашего баскетбольного клуба “Арсенал” и Тульской области в правовом поле», — заявил Усков.

«Арсенал» 7 декабря победил дома ставропольское «Динамо» со счетом 82:65, при этом игроки тульской команды не набрали ни одного очка в последние семь минут встречи, а ставропольской — в последние пять. Также команды в этот период времени исполнили девять неточных штрафных и совершили 13 потерь. Кроме того, за этот отрезок пять раз было нарушено правило 24 секунд, дважды гостями — правило 5 секунд при вводе мяча в игру, а игроки «Арсенала» заработали два фола в атаке.

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