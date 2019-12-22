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18:35 (мск), источник: ТАСС

Баскетболистки курского «Динамо» победили УГМК и в четвертый раз завоевали Кубок России

ТАСС, 22 декабря. Баскетболистки курского «Динамо» со счетом 84:71 обыграли екатеринбургский УГМК в финале Кубка России. Встреча прошла в Курске.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в субботу оренбургская «Надежда» в матче за бронзовые награды турнира обыграла «Новосибирск» (105:67).

«Динамо» и УГМК во второй раз подряд встречались в финале турнира, в прошлом году победу одержала екатеринбургская команда. УГМК является рекордсменом по количеству титулов (9), «Динамо» в четвертый раз стало победителем турнира, дважды команда из Курска занимала второе место.

Кубок России проводится с 2003 года, к участию в турнире допускаются только игроки с российским паспортом.

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