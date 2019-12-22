Баскетболистки курского «Динамо» победили УГМК и в четвертый раз завоевали Кубок России

«Динамо» и УГМК во второй раз подряд встречались в финале турнира, в прошлом году победу одержала екатеринбургская команда. УГМК является рекордсменом по количеству титулов (9), «Динамо» в четвертый раз стало победителем турнира, дважды команда из Курска занимала второе место.