«Химки» потерпели первое поражение в сезоне Единой лиги ВТБ, уступив «Локомотиву-Кубани»

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Химок» Алексей Швед, набравший 22 очка и ставший самым результативным игроком в истории клуба. Всего на счету Шведа 4687 очков в составе подмосковного клуба. Для преодоления рекорда Виталия Фридзона 31-летнему баскетболисту требовалось набрать 14 очков. В составе краснодарского клуба дабл-дабл сделал центровой Алан Уильямс (12 очков + 10 подборов).