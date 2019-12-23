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21:15 (мск), источник: ТАСС

«Химки» потерпели первое поражение в сезоне Единой лиги ВТБ, уступив «Локомотиву-Кубани»

ТАСС, 23 декабря. Подмосковные «Химки» проиграли дома краснодарскому «Локомотиву-Кубани» со счетом 89:94 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Химок» Алексей Швед, набравший 22 очка и ставший самым результативным игроком в истории клуба. Всего на счету Шведа 4687 очков в составе подмосковного клуба. Для преодоления рекорда Виталия Фридзона 31-летнему баскетболисту требовалось набрать 14 очков. В составе краснодарского клуба дабл-дабл сделал центровой Алан Уильямс (12 очков + 10 подборов).

«Химки» продолжают возглавлять турнирную таблицу, победив в 11 встречах и потерпев одно поражение. «Локомотив-Кубань» с семью победами в 11 играх занимает третье место.

В следующем матче «Химки» Единой лиги ВТБ 6 января примут идущий вторым ЦСКА. «Локомотив-Кубань» сыграет на выезде 28 декабря с польской «Зеленой-Гурой».

В другом матче игрового дня санкт-петербургский «Зенит» на выезде обыграл саратовский «Автодор» (109:66).

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