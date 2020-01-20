Баскетболисты ЦСКА победили «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Самым результативным игроком матча стал центровой ЦСКА Йоханнес Войтманн, который набрал 17 очков. У «Зенита» больше всех очков на счету защитника Евгения Воронова — 14.
Армейцы одержали вторую победу кряду в
ЦСКА одержал 11 побед в 15 матчах Единой лиги ВТБ и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Лидируют подмосковные «Химки», в активе которых 13 побед в 14 матчах. «Зенит» идет пятым, одержав шесть побед в 13 встречах.
В следующем матче турнира ЦСКА сыграет в гостях 26 января с «Нижним Новгородом», 23 января команда примет в Евролиге испанскую «Валенсию». «Зенит» дома сыграет в Единой лиге ВТБ с казанским УНИКСом 26 января, а в Евролиге — на своей площадке с греческим «Олимпиакосом» 23 января.