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22:42 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА победили «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Баскетбольный клуб ЦСКА победил в гостях петербургский «Зенит» со счетом 82:63 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на «Сибур-Арене» в присутствии 4340 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком матча стал центровой ЦСКА Йоханнес Войтманн, который набрал 17 очков. У «Зенита» больше всех очков на счету защитника Евгения Воронова — 14.

Армейцы одержали вторую победу кряду в Санкт-Петербурге в рамках Единой лиги ВТБ, в трех предыдущих матчах сильнее был «Зенит». Последняя игра команд в Единой лиге ВТБ прошла 7 октября и завершилась первой победой петербургского клуба в Москве (82:79). 1 ноября ЦСКА победил в гостях «Зенит» в матче Евролиги со счетом 87:70.

ЦСКА одержал 11 побед в 15 матчах Единой лиги ВТБ и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Лидируют подмосковные «Химки», в активе которых 13 побед в 14 матчах. «Зенит» идет пятым, одержав шесть побед в 13 встречах.

В следующем матче турнира ЦСКА сыграет в гостях 26 января с «Нижним Новгородом», 23 января команда примет в Евролиге испанскую «Валенсию». «Зенит» дома сыграет в Единой лиге ВТБ с казанским УНИКСом 26 января, а в Евролиге — на своей площадке с греческим «Олимпиакосом» 23 января.

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