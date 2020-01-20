Баскетболисты ЦСКА победили «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком матча стал центровой ЦСКА Йоханнес Войтманн, который набрал 17 очков. У «Зенита» больше всех очков на счету защитника Евгения Воронова — 14.

Армейцы одержали вторую победу кряду в Санкт-Петербурге в рамках Единой лиги ВТБ, в трех предыдущих матчах сильнее был «Зенит». Последняя игра команд в Единой лиге ВТБ прошла 7 октября и завершилась первой победой петербургского клуба в Москве (82:79). 1 ноября ЦСКА победил в гостях «Зенит» в матче Евролиги со счетом 87:70.

ЦСКА одержал 11 побед в 15 матчах Единой лиги ВТБ и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Лидируют подмосковные «Химки», в активе которых 13 побед в 14 матчах. «Зенит» идет пятым, одержав шесть побед в 13 встречах.