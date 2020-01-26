«Зенит» проиграл УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Баскетболисты петербургского «Зенита» проиграли казанскому УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Баскетболисты петербургского «Зенита» проиграли казанскому УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в
УНИКС, одержавший третью победу подряд, 2 февраля примет подмосковные «Химки». «Зенит» в этот же день сыграет дома с эстонским «Калевом».