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21:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» проиграл УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Баскетболисты петербургского «Зенита» проиграли казанскому УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 86:75 (24:27, 13:22, 31:13, 18:13). У победителей самым результативным с 21 очком стал Эрик Макколлум. У хозяев 15 очков набрал Остин Холлинс.

УНИКС, одержавший третью победу подряд, 2 февраля примет подмосковные «Химки». «Зенит» в этот же день сыграет дома с эстонским «Калевом».

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