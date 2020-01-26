«Зенит» проиграл УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 86:75 (24:27, 13:22, 31:13, 18:13). У победителей самым результативным с 21 очком стал Эрик Макколлум. У хозяев 15 очков набрал Остин Холлинс.