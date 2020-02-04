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19:41 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист «Химок» Мозгов исключен из списка кандидатов в сборную России на 2020 год

ТАСС, 4 февраля. Баскетболист подмосковных «Химок» исключен из списка кандидатов в национальную команду России на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

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Источник: РИА "Новости"

Включен в список кандидатов игрок пермской «Пармы» Максим Григорьев.

Мозгов выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2010 года, в 2016-м он в составе «Кливленда» стал чемпионом лиги. Летом того же года Мозгов подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на четыре года, за которые должен был получить $64 млн. В 2017 году «Лейкерс» обменял центрового в «Бруклин», который через сезон отправил его в «Орландо». В «Мэджик» Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил баскетболиста.

31 июля 2019 года Мозгов подписал однолетний контракт с «Химками», с того момента он не сыграл за клуб ни одного матча. В настоящее время 33-летний центровой восстанавливается от повреждения колена, из-за которого пропустил прошлый сезон НБА.

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