Баскетболист «Химок» Мозгов исключен из списка кандидатов в сборную России на 2020 год

Мозгов выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2010 года, в 2016-м он в составе «Кливленда» стал чемпионом лиги. Летом того же года Мозгов подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на четыре года, за которые должен был получить $64 млн. В 2017 году «Лейкерс» обменял центрового в «Бруклин», который через сезон отправил его в «Орландо». В «Мэджик» Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил баскетболиста.