Баскетболист «Химок» Мозгов исключен из списка кандидатов в сборную России на 2020 год
ТАСС, 4 февраля. Баскетболист подмосковных «Химок» исключен из списка кандидатов в национальную команду России на 2020 год. Об этом сообщает
ТАСС, 4 февраля. Баскетболист подмосковных «Химок» исключен из списка кандидатов в национальную команду России на 2020 год. Об этом сообщает
Включен в список кандидатов игрок пермской «Пармы» Максим Григорьев.
Мозгов выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2010 года, в 2016-м он в составе «Кливленда» стал чемпионом лиги. Летом того же года Мозгов подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на четыре года, за которые должен был получить $64 млн. В 2017 году «Лейкерс» обменял центрового в «Бруклин», который через сезон отправил его в «Орландо». В «Мэджик» Мозгов не сыграл ни одного матча
31 июля 2019 года Мозгов подписал однолетний контракт с «Химками», с того момента он не сыграл за клуб ни одного матча. В настоящее время 33-летний центровой восстанавливается от повреждения колена,