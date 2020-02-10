«Химки» одержали пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Нижний Новгород»

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Химок» Девин Букер, который набрал 27 очков. Его партнер по команде Алексей Швед оформил дабл-дабл — 24 очка и 13 передач. У гостей больше всех очков набрал Брэндон Браун (24). Швед в десятый раз в текущем сезоне Единой лиги ВТБ набрал более 20 очков, этот дабл-дабл стал для него четвертым в чемпионате.