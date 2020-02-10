«Химки» одержали пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Нижний Новгород»
ТАСС, 10 февраля. Подмосковные «Химки» обыграли дома со счетом 98:94 баскетболистов «Нижнего Новгорода» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
ТАСС, 10 февраля. Подмосковные «Химки» обыграли дома со счетом 98:94 баскетболистов «Нижнего Новгорода» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Химок» Девин Букер, который набрал 27 очков. Его партнер по команде Алексей Швед оформил
«Химки», одержавшие пятую победу кряду в лиге, продолжают лидировать в таблице, победив в 16 матчах из 17. «Нижний Новгород» идет 10-м, одержав шесть побед в 16 встречах.
В следующем матче «Химки» сыграют 14 февраля в гостях с казахстанской «Астаной». «Нижний Новгород» 29 февраля примет краснодарский «Локомотив-Кубань».
В другой встрече дня «Локомотив-Кубань» победил на своей площадке петербургский «Зенит» со счетом 78:70. «Локомотив-Кубань» одержал восьмую победу подряд в чемпионате. Петербуржцы проиграли в четвертом матче турнира кряду.