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10 февраля, источник: ТАСС

«Химки» одержали пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Нижний Новгород»

ТАСС, 10 февраля. Подмосковные «Химки» обыграли дома со счетом 98:94 баскетболистов «Нижнего Новгорода» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Химок» Девин Букер, который набрал 27 очков. Его партнер по команде Алексей Швед оформил дабл-дабл — 24 очка и 13 передач. У гостей больше всех очков набрал Брэндон Браун (24). Швед в десятый раз в текущем сезоне Единой лиги ВТБ набрал более 20 очков, этот дабл-дабл стал для него четвертым в чемпионате.

«Химки», одержавшие пятую победу кряду в лиге, продолжают лидировать в таблице, победив в 16 матчах из 17. «Нижний Новгород» идет 10-м, одержав шесть побед в 16 встречах.

В следующем матче «Химки» сыграют 14 февраля в гостях с казахстанской «Астаной». «Нижний Новгород» 29 февраля примет краснодарский «Локомотив-Кубань».

В другой встрече дня «Локомотив-Кубань» победил на своей площадке петербургский «Зенит» со счетом 78:70. «Локомотив-Кубань» одержал восьмую победу подряд в чемпионате. Петербуржцы проиграли в четвертом матче турнира кряду.

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