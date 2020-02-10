Пашутин остается непобедимым. Теперь повержен «Зенит»
В центральном матче игрового дня Единой лиги «Локомотив-Кубань» в Краснодаре обыграл «Зенит» и продлил беспроигрышную серию при Евгении Пашутине.
В центральном матче игрового дня Единой лиги «Локомотив-Кубань» в Краснодаре обыграл «Зенит» и продлил беспроигрышную серию при Евгении Пашутине.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
Л: О’Брайант (20 + 11 подборов), Кузминскас (20), Уильямс (16 + 11 подборов)
З: Зубков (11 + 7 подборов), Томас (11).
В нынешнем сезоне «Локомотив» и «Зенит» — команды разной судьбы. Южане дважды сменили тренера, вылетели из еврокубков, но в итоге нашли свое счастье в лице вернувшегося в команду Евгения Пашутина и продолжают подниматься в таблице Единой лиги. Добрались уже до второго места, которое делят с ЦСКА.
Возможно,
На разведку у соперников ушло довольно много времени. Больше половины первой четверти игра была столько же равной, сколько и осторожной. Пока на четыре подряд очка Альбиси не ответил пятью своими Кулагин. «Локомотив» повел, но это было в последний раз на следующие 22 минуты.
Потому что следом включилась дальнобойная артиллерия гостей — две подряд «трехи», от Абромайтиса и Томаса, и «Зенит» повел пять очков. А максимальным преимущество петербуржцев незадолго до паузы сделал Холлинз. Его «трешка» стала уже четвертой для
Вот это встряхнуло
Хотя, конечно, семь очков не то отставание, чтобы впадать в отчаяние. Да и не зря «Локомотив» идет в таблице третьим. Поэтому хозяева с самого начала третьей четверти пошли вперед. У петербуржцев находились свои аргументы — попадание с бонусным штрафным от Хвостова, «треха» Трушкина.
Но они закончились к середине 10-минутки, когда у «Локо» полетело с дуги. Меньше чем за две минуты кубанцы забили три «трехи» — от Кузминскаса и дважды от О’Брайанта. Тогда как их соперники не забивали совсем около четырех минут. Это обернулось рывком краснодарцев — 15:0, а завершил его броском со средней дистанции тот же Ведищев. В который уже раз за сезон ключевая третья четверть вышла для петербуржцев провальной.
Теперь уже им нужно было придумать
Антон Бабошин