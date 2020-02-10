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10 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Пашутин остается непобедимым. Теперь повержен «Зенит»

В центральном матче игрового дня Единой лиги «Локомотив-Кубань» в Краснодаре обыграл «Зенит» и продлил беспроигрышную серию при Евгении Пашутине.

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Источник: Единая лига ВТБ

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
Локомотив-Кубань — Зенит — 78:70 (18:24, 18:19, 21:8, 21:19)

Л: О’Брайант (20 + 11 подборов), Кузминскас (20), Уильямс (16 + 11 подборов)
З: Зубков (11 + 7 подборов), Томас (11).

  • Енисей — Калев — 86:73 (22:26, 18:11, 30:18, 16:18)
  • Астана — ЦСКА — 72:95 (20:19, 8:24, 23:29, 19:23)
  • Химки — Нижний Новгород — 98:94 (29:31, 26:20, 22:26, 21:17).

В нынешнем сезоне «Локомотив» и «Зенит» — команды разной судьбы. Южане дважды сменили тренера, вылетели из еврокубков, но в итоге нашли свое счастье в лице вернувшегося в команду Евгения Пашутина и продолжают подниматься в таблице Единой лиги. Добрались уже до второго места, которое делят с ЦСКА.

Петербуржцы же продолжают пожинать плоды включения в Евролигу. Мало того что в дебютном сезоне главного клубного турнира континента они не блещут, так еще и на внутренней арене дела идут хуже некуда. «Зенит» сейчас 11-й из 13 команд Единой лиги, ниже только «Автодор» и «Цмоки». Но при этом руководство клуба продолжает верить в тренерские таланты Жоана Пласы.

Петербургский круговорот

Возможно, кто-то еще не привык видеть в стартовом составе «Локо» 19-летнего Ведищева, но молодой защитник не просто в третий раз в сезоне вышел с первых минут, а еще и открыл счет. У гостей внимание к себе на первых минутах привлек точным трехочковым бывший капитан кубанцев Зубков, который впервые играл в Краснодаре, представляя «Зенит».

На разведку у соперников ушло довольно много времени. Больше половины первой четверти игра была столько же равной, сколько и осторожной. Пока на четыре подряд очка Альбиси не ответил пятью своими Кулагин. «Локомотив» повел, но это было в последний раз на следующие 22 минуты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Потому что следом включилась дальнобойная артиллерия гостей — две подряд «трехи», от Абромайтиса и Томаса, и «Зенит» повел пять очков. А максимальным преимущество петербуржцев незадолго до паузы сделал Холлинз. Его «трешка» стала уже четвертой для сине-бело-голубых за стартовый отрезок — 16:24. Тогда как у «Локомотива» дальние броски в дебюте встречи никак не шли.

Не ладился и еще один компонент, который обычно является козырем краснодарцев — комбинационная игра. За первую половину «Локо» совершил 13 потерь при девяти передачах. Поэтому вскоре после начала второй четверти Томас сделал перевес гостей двузначным.

Вот это встряхнуло красно-зеленых. И еще проход О’Брайанта, забившего с фолом. Следом «треха» Кузминскаса, и вот уже отставание всего два очка. Но все усилия «Локо» гости ловко «обнулили». В 21 секунду уместились неочевидная «треха» от Понкрашова и потеря, и снова «-7». А следом петербуржцы устроили в атаке такую круговерть, что Трушкин с дуги бросал без помех. Первая половина осталась за «Зенитом».

Аргументы закончились

Хотя, конечно, семь очков не то отставание, чтобы впадать в отчаяние. Да и не зря «Локомотив» идет в таблице третьим. Поэтому хозяева с самого начала третьей четверти пошли вперед. У петербуржцев находились свои аргументы — попадание с бонусным штрафным от Хвостова, «треха» Трушкина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но они закончились к середине 10-минутки, когда у «Локо» полетело с дуги. Меньше чем за две минуты кубанцы забили три «трехи» — от Кузминскаса и дважды от О’Брайанта. Тогда как их соперники не забивали совсем около четырех минут. Это обернулось рывком краснодарцев — 15:0, а завершил его броском со средней дистанции тот же Ведищев. В который уже раз за сезон ключевая третья четверть вышла для петербуржцев провальной.

Теперь уже им нужно было придумать что-то и отыграться за 10 минут. Гости почти справились за пять. «Локомотив» под предводительством Уильямса и О’Брайанта держался впереди, но Пласа нашел нужное сочетание игроков — Холлинс попал издали, а следом в двух атаках хорошо проявил себя Зубков. Ответом штаба «Локо» стал тайм-аут, после которого хозяева за минуту забили две «трехи» и вернули себе «+7» и инициативу. Краснодарцы силами Кузминскаса довели перевес до 10 очков и спокойно праздновали победу. Восемь игр при Пашутине — восемь побед. А у «Зенита» — восемь поражений за последние девять игр.

Антон Бабошин

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