ЦСКА обыграл в гостях «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

Источник: РИА "Новости"

Больше всего очков в матче набрали баскетболисты «Локомотива-Кубани» Мантас Калниетис и Уилл Каммингс (по 17 очков). У ЦСКА наибольшее количество очков в активе Майка Джеймса (16).

Армейцы продлили победную серию в Единой лиге ВТБ до пяти матчей, последний раз команда проиграла 6 января, уступив в гостях лидеру чемпионата подмосковным «Химкам» (80:96). Краснодарский клуб не может победить ЦСКА на протяжении пяти матчей подряд, последний раз «Локомотив-Кубань» побеждал в противостоянии с ЦСКА 7 января 2018 года (90:79).

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ ЦСКА идет вторым, одержав 15 побед в 19 матчах, «Химки» выиграли 17 игр при одном поражении. «Локомотив-Кубань» с 13 победами в 19 встречах занимает третье место.