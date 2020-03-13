Единая лига ВТБ приостановила сезон
Единая лига ВТБ объявила о том, что
Единая лига ВТБ объявила о том, что
ФИБА, под эгидой которой выступает Единая Лига ВТБ, ранее объявила о приостановке всех проводимых турниров
На данный момент в
Для Лиги ВТБ здоровье игроков, болельщиков и всех участников чемпионата стоит на первом месте. При этом Лига намерена возобновить чемпионат, когда сложится безопасная ситуация для всех, — говорится в заявлении на сайте организации.
Последний на данный момент матч Единой Лиги ВТБ состоялся в четверг, 12 марта в Таллине — «Локомотив-Кубань» обыграл «Калев» со счетом 98:81, а 22-летний защитник краснодарского клуба Григорий Мотовилов установил личный рекорд — 16 очков за матч. Игра проходила при пустых трибунах. О возможности проведения этой встречи руководство Лиги совещалось и консультировалось с правительством Эстонии, в итоге было решено сыграть, но при закрытых дверях. Главный тренер «Локо» Евгений Пашутин рассказал, что впервые в жизни стал участником матча без зрителей, и ему не понравилось.
Матч ЦСКА «Химки» отложен
В расписании Единой лиги ВТБ на ближайшую неделю значились такие матчи, как УНИКС — «Енисей», «Астана» — «Автодор», «Цмоки-Минск» — «Парма», «Нижний Новгород» — «Зенит» и суперигра ЦСКА — «Химки». Когда они теперь будут сыграны — неизвестно. УНИКС и «Нижний Новгород» разместили на официальных сайтах информацию о том, что вернут болельщикам деньги за билеты в полном объеме.
Накануне
«Жаль, что болельщики остаются без баскетбола»
Когда сезон Единой лиги ВТБ сможет возобновиться, пока неизвестно. Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в комментарии для клубного сайта обозначил срок — минимум две недели.
Мы уже занимаемся бронированием возможных дат на «Сибур Арене» для перенесенных игр. В ближайшее время клубу предстоит работа с Евролигой и Единой лигой ВТБ по новой логистике календаря. Безусловно, очень жаль, что болельщики остаются минимум на две недели без баскетбола, но в данном случае и лиги, и клубы являются заложниками сложившейся ситуации. Тренировки команды продолжаются в соответствии с утвержденным тренерским штабом графиком.
Генеральный директор пермской «Пармы» Александр Башминов подчеркнул, что клуб полностью поддерживает решение лиги.
Без особых мер в условиях распространения вирусной инфекции обойтись невозможно. Решение Единой лиги ВТБ публично озвучено и распространяется для всех клубов, участвующих в турнире под эгидой Лиги. Это решение было принято в интересах здоровья болельщиков, игроков и всех, кто причастен к игре и мы его полностью поддерживаем. Что касается оставшихся игр в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — мы надеемся на скорейшее возобновление чемпионата.
В свою очередь, главный тренер команды Казис Максвитис утвеждает, что «Парме» такое решение не на руку. «Сейчас команда находится в неплохой форме, так что для нашего коллектива эта ситуация не на руку, но здоровье и безопасность игроков, а также болельщиков на первом месте — решение Лиги считаю вполне оправданным».