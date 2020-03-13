Единая лига ВТБ приостановила сезон

Источник: Спорт-Экспресс

ФИБА, под эгидой которой выступает Единая Лига ВТБ, ранее объявила о приостановке всех проводимых турниров из-за пандемии коронавируса с 13 марта. Несмотря на то, что официальных документов в Лигу не поступало, после обсуждения с клубами, а также учитывая ситуацию в европейском и мировом спорте, а особенно в баскетболе, руководство Лиги приняло решение временно приостановить сезон-2019/20. Также в Лигу с открытым письмом обратились игроки, обеспокоенные здоровьем участников чемпионата, которое Лига не могла оставить без внимания.

На данный момент в стране-участнице чемпионата Эстонии объявлено чрезвычайно положение в связи с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, у многих игроков, представителей команд и судей Лиги были многочисленные контакты с зарубежными клубами из Италии, Франции, Германии, Испании, а также других стран, объявивших о неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

Для Лиги ВТБ здоровье игроков, болельщиков и всех участников чемпионата стоит на первом месте. При этом Лига намерена возобновить чемпионат, когда сложится безопасная ситуация для всех, — говорится в заявлении на сайте организации.

Последний на данный момент матч Единой Лиги ВТБ состоялся в четверг, 12 марта в Таллине — «Локомотив-Кубань» обыграл «Калев» со счетом 98:81, а 22-летний защитник краснодарского клуба Григорий Мотовилов установил личный рекорд — 16 очков за матч. Игра проходила при пустых трибунах. О возможности проведения этой встречи руководство Лиги совещалось и консультировалось с правительством Эстонии, в итоге было решено сыграть, но при закрытых дверях. Главный тренер «Локо» Евгений Пашутин рассказал, что впервые в жизни стал участником матча без зрителей, и ему не понравилось. Из-за ситуации в коронавирусом краснодарцам и так пришлось поменять планы — вместо сбора в Литве команда возвращаются домой.

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Матч ЦСКА «Химки» отложен

В расписании Единой лиги ВТБ на ближайшую неделю значились такие матчи, как УНИКС — «Енисей», «Астана» — «Автодор», «Цмоки-Минск» — «Парма», «Нижний Новгород» — «Зенит» и суперигра ЦСКА — «Химки». Когда они теперь будут сыграны — неизвестно. УНИКС и «Нижний Новгород» разместили на официальных сайтах информацию о том, что вернут болельщикам деньги за билеты в полном объеме.

Накануне из-за пандемии коронавируса были приостановлены сезоны НБА и Евролиги, временно прекращены все турниры под эгидой ФИБА. Игрок ЦСКА Майк Джеймс еще вчера критиковал в Twitter руководство Единой лиги за то, что она не сделала то же самое, и требовал прервать сезон. Руководство Лиги, как следует из заявления, решило прислушаться к просьбам игроков.

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«Жаль, что болельщики остаются без баскетбола»

Когда сезон Единой лиги ВТБ сможет возобновиться, пока неизвестно. Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в комментарии для клубного сайта обозначил срок — минимум две недели.

Мы уже занимаемся бронированием возможных дат на «Сибур Арене» для перенесенных игр. В ближайшее время клубу предстоит работа с Евролигой и Единой лигой ВТБ по новой логистике календаря. Безусловно, очень жаль, что болельщики остаются минимум на две недели без баскетбола, но в данном случае и лиги, и клубы являются заложниками сложившейся ситуации. Тренировки команды продолжаются в соответствии с утвержденным тренерским штабом графиком.

Генеральный директор пермской «Пармы» Александр Башминов подчеркнул, что клуб полностью поддерживает решение лиги.

Без особых мер в условиях распространения вирусной инфекции обойтись невозможно. Решение Единой лиги ВТБ публично озвучено и распространяется для всех клубов, участвующих в турнире под эгидой Лиги. Это решение было принято в интересах здоровья болельщиков, игроков и всех, кто причастен к игре и мы его полностью поддерживаем. Что касается оставшихся игр в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — мы надеемся на скорейшее возобновление чемпионата.