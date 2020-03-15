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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УГМК победил «Енисей» в матче чемпионата России

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Екатеринбургский УГМК обыграл красноярский «Енисей» в матче второго раунда регулярного сезона чемпионата России по баскетболу среди женских команд.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 102:68 (24:18, 31:15, 25:11, 22:24). В составе УГМК дабл-дабл сделала Бриттни Грайнер (15 очков, 12 подборов), а самыми результативными стали Эмма Меессеман (21 очко) и Альба Торренс (18 очков). У проигравших 13 баллов набрала Даниэль Латрис Маккрэй.

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