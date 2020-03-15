УГМК победил «Енисей» в матче чемпионата России

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 102:68 (24:18, 31:15, 25:11, 22:24). В составе УГМК дабл-дабл сделала Бриттни Грайнер (15 очков, 12 подборов), а самыми результативными стали Эмма Меессеман (21 очко) и Альба Торренс (18 очков). У проигравших 13 баллов набрала Даниэль Латрис Маккрэй.