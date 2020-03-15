УГМК победил «Енисей» в матче чемпионата России
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Екатеринбургский УГМК обыграл красноярский «Енисей» в матче второго раунда регулярного сезона чемпионата России по баскетболу среди женских команд.
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Екатеринбургский УГМК обыграл красноярский «Енисей» в матче второго раунда регулярного сезона чемпионата России по баскетболу среди женских команд.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 102:68 (24:18, 31:15, 25:11, 22:24). В составе УГМК