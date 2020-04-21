Тимофей Мозгов: «Движение вверх» — ужаснейший фильм. Художественная часть — полный провал

«Ужаснейший фильм! До последнего, признаюсь, не хотел его смотреть. Конечно, слышал много отзывов — и негативных, и хороших. В итоге пришлось сесть, посмотреть. Мне не понравилось. Даже не говорю, что история, пересказанная там, не является правдой. Ни с кем из участников я не знаком. Но художественная часть картины — полный провал. Это же не фантастический фильм, Мarvel какой-то. Там ребята летают, чего-то сверху забивают. Я такого даже в НБА не видел.