Президент ЦСКА рассказал о пользе пива для российского баскетбола
Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о путях выхода из финансового кризиса для российских команд. Об этом сообщает РБК.
Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о путях выхода из финансового кризиса для российских команд. Об этом сообщает РБК.
По словам функционера, клубам потребуется поддержка государства, выраженная не в субсидиях, а в «правильных законах». Один из них, по мнению Ватутина, должен позволить продавать пиво на матчах. Это поможет командам заработать.
Президент армейцев также отметил, что остановленные
В ноябре прошлого года сообщалось, что все ведущие футбольные клубы России поддержали законопроект о возвращении пива на стадионы. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев, один из авторов инициативы, заявил, что проблем с безопасностью не возникнет.