Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Неман
Энергетик-БГУ
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Смолевичи
Динамо Мн
13
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
Футбол. Зарубежный
26.04
Слуцк
Белшина
Все события
Фоторепортажи
31Галактический «Реал» с Роналдо и Зиданом. Где они сейчас?
31ЦСКА, завоевавший Кубок УЕФА. Где они сейчас?
20:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент ЦСКА рассказал о пользе пива для российского баскетбола

Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о путях выхода из финансового кризиса для российских команд. Об этом сообщает РБК.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По словам функционера, клубам потребуется поддержка государства, выраженная не в субсидиях, а в «правильных законах». Один из них, по мнению Ватутина, должен позволить продавать пиво на матчах. Это поможет командам заработать.

Президент армейцев также отметил, что остановленные из-за пандемии коронавируса баскетбольные соревнования лучше объявить завершенными и начать спокойно готовиться к следующему сезону. На данный момент пауза объявлена в большинстве мировых турниров, в том числе в Евролиге.

В ноябре прошлого года сообщалось, что все ведущие футбольные клубы России поддержали законопроект о возвращении пива на стадионы. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев, один из авторов инициативы, заявил, что проблем с безопасностью не возникнет.

Читайте также
В Госдуму внесли законопроект о возврате пива на стадионы
Во время загрузки произошла ошибка.
23 июля 2019© Ньюстюб
 Малкин рассказал о сложностях самоизоляции в Майами
Самая молодая миллиардерша поделилась фото в бикини
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 24 апреля
Хоккеисты в Беларуси заразились коронавирусом. А что с футболом?
Месси признан лучшим футболистом за последние 25 лет
Медведева пошутила, что обожглась от фотографии Туктамышевой
В НХЛ не теряют надежды победить коронавирус. В планах — драфт
В Германии задумали запретить футболистам праздновать голы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь