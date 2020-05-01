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1 мая, источник: Спорт-Экспресс

Врач баскетбольного ЦСКА госпитализирован в больницу в Коммунарке

Врач баскетбольного ЦСКА Роман Абжелилов госпитализирован в больницу в Коммунарке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армейцев. Причины не называются.

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— Роман Абжелилов действительно госпитализирован в Коммунарку. Мы все переживаем за него, желаем скорейшего выздоровления и возвращения домой, — говорится в сообщении ЦСКА.

По данным Роспотребнадзора, на день 1 мая в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

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