Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.05
Динамо Мн
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
17.05
Рух
Смолевичи
00
Футбол. Зарубежный
17.05
Унион Б
Бавария
02
Футбол. Зарубежный
18.05
Вердер
Байер
14
Футбол. Зарубежный
20.05
Динамо Брс
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
21.05
Неман
Торпедо-БелАЗ
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
17:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Суд отложил рассмотрение жалоб на приговор бывшему директору РФБ Домани

Мосгорсуд на 28 мая отложил рассмотрение жалоб на приговор экс-баскетболисту сборной России и бывшему исполнительному директору Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрию Домани по делу о хищении 44 миллионов рублей у РФБ, защита и прокурор добиваются отмены решения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Судебное заседание было отложено на 28 мая, на 14.00», — рассказал собеседник агентства.

Как ранее сообщала адвокат баскетболиста Анна Левина, приговор суда первой инстанции оспаривает не только защита, но и прокурор, обе стороны настаивают на отмене решения и пересмотре дела.

Среди прочего в апелляционном представлении прокурора и доводах защиты отмечается, что суд первой инстанции не указал на роли фигурантов в преступлении, тогда как фактический организатор — Юлия Аникеева — получила 4,5 года, а Домани, которого в обвинительном заключении называют исполнителем, был приговорен к шести годам, сказала адвокат.

Чертановский суд Москвы в октябре прошлого года приговорил Домани к шести годам колонии общего режима, признав его виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Это решение не устроило не только защиту, но и прокурора, так как в ходе прений гособвинитель попросил суд назначить Домани наказание в 3,5 года колонии.

По данным следствия, в 2014—2015 годах Домани, президент РФБ Юлия Аникеева и главный бухгалтер организации Михаил Кочарян присвоили себе 127 миллионов рублей, составив подложные документы. При вышеназванных управленцах федерация проводила фуршеты и другие мероприятия, которых фактически не было, а также закупала сувенирную продукцию и арендовала электронную технику для матчей по завышенным ценам у фирм, которые принадлежали руководителям или их родственникам, отмечали следователи.

В 2016 году бывшему баскетболисту было предъявлено обвинение по трем эпизодам особо крупного мошенничества, позднее его объявили в розыск по каналам Интерпола, в марте 2018 года задержали в Черногории, в октябре — экстрадировали в Россию. Вину Домани не признает.

В рамках дела о хищении у РФБ 44 миллионов рублей Чертановский суд Москвы в октябре 2017 года приговорил Аникееву к 4,5 годам колонии общего режима. Она не пришла на оглашение приговора, скрылась от следствия, ее объявили в розыск. В сентябре 2019 года Симоновский суд Москвы удовлетворил иск РФБ к ее бывшему президенту и постановил взыскать с Аникеевой 42,8 миллиона рублей. Кочарян умер в 2016 году, производство в отношении него было прекращено. Еще одна фигурантка дела, бухгалтер Елена Силина, в марте 2017 года получила 3,5 года колонии за пособничество в хищении.

Домани, двукратный вице-чемпион мира в составе сборной России, а также трехкратный чемпион страны и экс-капитан столичного ПБК ЦСКА, занимал должность генерального менеджера мужской национальной баскетбольной команды с конца 2013 года, параллельно работая в качестве исполнительного директора РФБ. В сентябре 2015 года он покинул оба поста.

 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Тарасова рассказала, как относится к Родниной
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 19 мая
УЕФА может завершить еврокубки в формате «финала четырех»
В АПЛ зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
ЦСКА в ближайшее время подпишет контракт с форвардом «Оренбурга»
Василий Уткин обвинил ФИФА в трусости
Черчесов рассказал, почему ушел из «Спартака» в 1995 году
Российская синхронистка вспомнила о выступлении без купальника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь