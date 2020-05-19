Суд отложил рассмотрение жалоб на приговор бывшему директору РФБ Домани
Мосгорсуд на 28 мая отложил рассмотрение жалоб на приговор
Мосгорсуд на 28 мая отложил рассмотрение жалоб на приговор
«Судебное заседание было отложено на 28 мая, на 14.00», — рассказал собеседник агентства.
Как ранее сообщала адвокат баскетболиста Анна Левина, приговор суда первой инстанции оспаривает не только защита, но и прокурор, обе стороны настаивают на отмене решения и пересмотре дела.
Среди прочего в апелляционном представлении прокурора и доводах защиты отмечается, что суд первой инстанции не указал на роли фигурантов в преступлении, тогда как фактический организатор — Юлия Аникеева — получила 4,5 года, а Домани, которого в обвинительном заключении называют исполнителем, был приговорен к шести годам, сказала адвокат.
Чертановский суд Москвы в октябре прошлого года приговорил Домани к шести годам колонии общего режима, признав его виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Это решение не устроило не только защиту, но и прокурора, так как в ходе прений гособвинитель попросил суд назначить Домани наказание в 3,5 года колонии.
По данным следствия, в 2014—2015 годах Домани, президент РФБ Юлия Аникеева и главный бухгалтер организации Михаил Кочарян присвоили себе 127 миллионов рублей, составив подложные документы. При вышеназванных управленцах федерация проводила фуршеты и другие мероприятия, которых фактически не было, а также закупала сувенирную продукцию и арендовала электронную технику для матчей по завышенным ценам у фирм, которые принадлежали руководителям или их родственникам, отмечали следователи.
В 2016 году бывшему баскетболисту было предъявлено обвинение по трем эпизодам особо крупного мошенничества, позднее его объявили в розыск по каналам Интерпола, в марте 2018 года задержали в Черногории, в октябре — экстрадировали в Россию. Вину Домани не признает.
В рамках дела о хищении у РФБ 44 миллионов рублей Чертановский суд Москвы в октябре 2017 года приговорил Аникееву к 4,5 годам колонии общего режима. Она не пришла на оглашение приговора, скрылась от следствия, ее объявили в розыск. В сентябре 2019 года Симоновский суд Москвы удовлетворил иск РФБ к ее бывшему президенту и постановил взыскать с Аникеевой 42,8 миллиона рублей. Кочарян умер в 2016 году, производство в отношении него было прекращено. Еще одна фигурантка дела, бухгалтер Елена Силина, в марте 2017 года получила 3,5 года колонии за пособничество в хищении.
Домани, двукратный