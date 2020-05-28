Суд в четверг рассмотрит жалобы на приговор бывшему директору РФБ Домани

Источник: РИА "Новости"

Судебное заседание назначено на 14.00. До этого суд уже приступал к рассмотрению жалоб, но слушание было отложено для подготовки к прениям сторон.

Как ранее сообщала адвокат баскетболиста Анна Левина, приговор суда первой инстанции оспаривает не только защита, но и прокурор, обе стороны настаивают на отмене решения и пересмотре дела.

Среди прочего в апелляционном представлении прокурора и доводах защиты отмечается, что суд первой инстанции не указал на роли фигурантов в преступлении, тогда как фактический организатор — Юлия Аникеева — получила 4,5 года, а Домани, которого в обвинительном заключении называют исполнителем, был приговорен к шести годам, сказала адвокат.

Чертановский суд Москвы в октябре прошлого года приговорил Домани к шести годам колонии общего режима, признав его виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Это решение не устроило не только защиту, но и прокурора, так как в ходе прений гособвинитель попросил суд назначить Домани наказание в 3,5 года колонии.

По данным следствия, в 2014—2015 годах Домани, президент РФБ Юлия Аникеева и главный бухгалтер организации Михаил Кочарян присвоили себе 127 миллионов рублей, составив подложные документы. При вышеназванных управленцах федерация проводила фуршеты и другие мероприятия, которых фактически не было, а также закупала сувенирную продукцию и арендовала электронную технику для матчей по завышенным ценам у фирм, которые принадлежали руководителям или их родственникам, отмечали следователи.

В 2016 году бывшему баскетболисту было предъявлено обвинение по трем эпизодам особо крупного мошенничества, позднее его объявили в розыск по каналам Интерпола, в марте 2018 года задержали в Черногории, в октябре — экстрадировали в Россию. Вину Домани не признает.

В рамках дела о хищении у РФБ 44 миллионов рублей Чертановский суд Москвы в октябре 2017 года приговорил Аникееву к 4,5 годам колонии общего режима. Она не пришла на оглашение приговора, скрылась от следствия, ее объявили в розыск. В сентябре 2019 года Симоновский суд Москвы удовлетворил иск РФБ к ее бывшему президенту и постановил взыскать с Аникеевой 42,8 миллиона рублей. Кочарян умер в 2016 году, производство в отношении него было прекращено. Еще одна фигурантка дела, бухгалтер Елена Силина, в марте 2017 года получила 3,5 года колонии за пособничество в хищении.