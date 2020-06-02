ЦСКА подписал трехлетний контракт с сербским центровым Милутиновым

Соглашение с 25-летним центровым рассчитано на три года.

Милутинов с 2015 года выступал за греческий «Олимпиакос», в составе которого стал чемпионом Греции. Ранее баскетболист защищал цвета сербских клубов «Гемофарм» и «Партизан». В сезоне Евролиги-2019/20 центровой провел 24 матча, набирая в среднем за игру 10,3 очка, совершая 8,2 подбора и 1,2 передачи.