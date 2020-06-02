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10:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА подписал трехлетний контракт с сербским центровым Милутиновым

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Семен Галькевич. Московский ЦСКА заключил контракт с сербским баскетболистом Николой Милутиновым, сообщили РИА Новости в пресс-службе армейцев.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 25-летним центровым рассчитано на три года.

Милутинов с 2015 года выступал за греческий «Олимпиакос», в составе которого стал чемпионом Греции. Ранее баскетболист защищал цвета сербских клубов «Гемофарм» и «Партизан». В сезоне Евролиги-2019/20 центровой провел 24 матча, набирая в среднем за игру 10,3 очка, совершая 8,2 подбора и 1,2 передачи.

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