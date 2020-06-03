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14:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА подписал новый контракт с защитником Хоменко

Баскетбольный клуб ЦСКА на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с 21-летним защитником Александром Хоменко по схеме «два плюс один».

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Источник: Спорт РИА Новости

Хоменко в сезоне-2019/20 был лидером выступающей в суперлиге-1 команды ЦСКА-2, в среднем за игру набирая по 14,5 очка, делая по 3,4 подбора, 3,1 передачи и 1,6 перехвата.

«Хоменко работает в нашей обойме с первого моего года в ЦСКА, он постоянно находился под наблюдением всего тренерского штаба, участвовал в “предсезонках”, принимал участие в матчах. В последние два года его подключения к работе основной команды были более активными. Я вижу, что Саша очень увлечен своим делом, обладает большой мотивацией, чтобы пробиться в команду. Он всегда был парнем, настроенным на профессиональный рост. Работая с нами, Хоменко добился вызова в лагерь национальной сборной. Приятно, что в нашей системе растут хорошие молодые игроки, мы постоянно следим за ними и рады давать шанс», — отметил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

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