ЦСКА подписал новый контракт с защитником Хоменко

«Хоменко работает в нашей обойме с первого моего года в ЦСКА, он постоянно находился под наблюдением всего тренерского штаба, участвовал в “предсезонках”, принимал участие в матчах. В последние два года его подключения к работе основной команды были более активными. Я вижу, что Саша очень увлечен своим делом, обладает большой мотивацией, чтобы пробиться в команду. Он всегда был парнем, настроенным на профессиональный рост. Работая с нами, Хоменко добился вызова в лагерь национальной сборной. Приятно, что в нашей системе растут хорошие молодые игроки, мы постоянно следим за ними и рады давать шанс», — отметил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.