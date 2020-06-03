ЦСКА объявил об уходе Хайнса

Источник: Спорт РИА Новости

Хайнс выступал за ЦСКА с 2013 года, летом прошлого года он продлил контракт с армейским клубом, соглашение было подписано по схеме «1+1». В составе «красно-синих» Хайнс стал двукратным чемпионом Евролиги, ранее он дважды побеждал в этом турнире с греческим «Олимпиакосом».

«Трудно передать словами, что значили для меня и моей семьи эти семь лет. ЦСКА навсегда останется в моем сердце, всегда будет моим домом. Спасибо господину Иванову, господину Ватутину, госпоже Фураевой за возможность выступать за ЦСКА. Спасибо тренеру Итудису, который сделал из меня не только лучшего игрока, но и лучшего человека на паркете и вне его. Спасибо всем моим партнерам по команде, бывшим и нынешним: для меня было честью и привилегией быть вместе с вами на площадке. Болельщикам: спасибо за вашу страсть, вашу поддержку на протяжении всех этих лет. Москве и России: спасибо, что подарили моей семьей дом. Мне будет всех очень не хватать», — сказал Хайнс.