ЦСКА объявил об уходе Хайнса
Московский баскетбольный клуб ЦСКА на своем сайте объявил об уходе из команды Кайла Хайнса.
Московский баскетбольный клуб ЦСКА на своем сайте объявил об уходе из команды Кайла Хайнса.
Хайнс выступал за ЦСКА с 2013 года, летом прошлого года он продлил контракт с армейским клубом, соглашение было подписано по схеме «1+1». В составе «красно-синих» Хайнс стал двукратным чемпионом Евролиги, ранее он дважды побеждал в этом турнире с греческим «Олимпиакосом».
«Трудно передать словами, что значили для меня и моей семьи эти семь лет. ЦСКА навсегда останется в моем сердце, всегда будет моим домом. Спасибо господину Иванову, господину Ватутину, госпоже Фураевой за возможность выступать за ЦСКА. Спасибо тренеру Итудису, который сделал из меня не только лучшего игрока, но и лучшего человека на паркете и вне его. Спасибо всем моим партнерам по команде, бывшим и нынешним: для меня было честью и привилегией быть вместе с вами на площадке. Болельщикам: спасибо за вашу страсть, вашу поддержку на протяжении всех этих лет. Москве и России: спасибо, что подарили моей семьей дом. Мне будет всех очень не хватать», — сказал Хайнс.
«Многие будут вспоминать два трофея Евролиги, шесть титулов в Единой лиге ВТБ, шесть “Финалов четырех”, наши боевые победы на протяжении этих шести лет. Я же буду больше помнить отношения, дружбу, которые мы выстроили вместе с вами всеми. У нас были хорошие и плохие моменты, мы плакали, когда было трудно, мы праздновали, когда приходили триумфальные победы. В конце концов, главное, что я ценю — мы прошли через это вместе. И пусть наш общий путь подходит к концу, это не прощание. Мы еще увидимся. Вы все останетесь в моем сердце. Еще раз спасибо. Ваш капитан», — добавил он.