Швед не подписывал новый контракт с «Химками»
По информации «Чемпионата», защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед не подписывал новый контракт с подмосковными «Химками».
По информации «Чемпионата», защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед не подписывал новый контракт с подмосковными «Химками».
Переговоры с игроком продолжаются. Напомним, ранее в испанской прессе появилась информация о том, что Швед продлил контракт с подмосковным клубом на два года.
Контракт игрока с подмосковным клубом должен закончиться этим летом, после чего он может стать свободным агентом.
Ранее сообщалось, что интерес к Шведу проявляет
На момент приостановки сезона в Евролиге