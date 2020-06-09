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09:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Швед не подписывал новый контракт с «Химками»

По информации «Чемпионата», защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед не подписывал новый контракт с подмосковными «Химками».

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Источник: РИА "Новости"

Переговоры с игроком продолжаются. Напомним, ранее в испанской прессе появилась информация о том, что Швед продлил контракт с подмосковным клубом на два года.

Контракт игрока с подмосковным клубом должен закончиться этим летом, после чего он может стать свободным агентом.

Ранее сообщалось, что интерес к Шведу проявляет санкт-петербургский «Зенит», а агент Шведа Обрад Фимич не исключал возвращения игрока в Национальную баскетбольную ассоциацию.

На момент приостановки сезона в Евролиге из-за коронавируса Швед набирал в среднем 21,4 очка, совершал 2,7 подбора и выполнял 6,2 передачи за матч. В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру.

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