Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 14 февраля
Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ пройдет 14 февраля в Москве, организаторы следят за рекомендациями Роспотребнадзора, сообщила генеральный директор лиги Илона Корстин.
Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ пройдет 14 февраля в Москве, организаторы следят за рекомендациями Роспотребнадзора, сообщила генеральный директор лиги Илона Корстин.
МОСКВА, 14 июл ‑ РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ пройдет 14 февраля в Москве, организаторы следят за рекомендациями Роспотребнадзора, сообщила генеральный директор лиги Илона Корстин.
«Матч звезд стоит в календаре 14 февраля в Москве. Дата очень хорошая, можно придумать много креативных идей. Готовимся к нему в штатном режиме, но, конечно же, будем следить за всеми рекомендациями властей и Роспотребнадзора», ‑ сказала Корстин на пресс‑конференции.
Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщал, что в 2021 году Матч звезд пройдет в Петровском парке в Москве.