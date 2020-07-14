Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 14 февраля

«Матч звезд стоит в календаре 14 февраля в Москве. Дата очень хорошая, можно придумать много креативных идей. Готовимся к нему в штатном режиме, но, конечно же, будем следить за всеми рекомендациями властей и Роспотребнадзора», ‑ сказала Корстин на пресс‑конференции.