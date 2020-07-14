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16:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 14 февраля

Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ пройдет 14 февраля в Москве, организаторы следят за рекомендациями Роспотребнадзора, сообщила генеральный директор лиги Илона Корстин.

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МОСКВА, 14 июл ‑ РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ пройдет 14 февраля в Москве, организаторы следят за рекомендациями Роспотребнадзора, сообщила генеральный директор лиги Илона Корстин.

«Матч звезд стоит в календаре 14 февраля в Москве. Дата очень хорошая, можно придумать много креативных идей. Готовимся к нему в штатном режиме, но, конечно же, будем следить за всеми рекомендациями властей и Роспотребнадзора», ‑ сказала Корстин на пресс‑конференции.

Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщал, что в 2021 году Матч звезд пройдет в Петровском парке в Москве.

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