Убойные силы: ЦСКА собрал, возможно, сильнейший состав в истории
Шенгелия и Милутинов постараются помочь армейцам защитить титул чемпионов Евролиги.
Шенгелия и Милутинов постараются помочь армейцам защитить титул чемпионов Евролиги.
Баскетбольный ЦСКА первым из европейских
Уход Ховарда
Наибольшая потеря — это уход Хайнса. Несмотря на то что он не всегда показывал яркую игру, американец был стержнем команды. Не зря он самый титулованный из действующих игроков Европы, настоящий боец. В ключевых матчах он очень сильно помогал. Плюс если брать Воронцевича — как он играл в лучшие годы — его будет непросто заменить. У нас большой дефицит российских игроков.
На сэкономленные деньги армейцы подписали долгосрочные контракты с сербом Николой Милутиновым и грузином Торнике Шенгелией. Теперь у ЦСКА объективно мощнейшая передняя линия в Евролиге. Также не стоит забывать о наличии в команде таких звезд, как Майк Джеймс и Уилл Клайберн. А также таких мастеров, как Даниэль Хэкетт, Никита Курбанов, Йоханнес Фойгтманн, Дэрран Хиллиард. Такого сбалансированного состава у ЦСКА давно не было, возможно, со времен чемпионского сезона-2007/08. Тогда, напомним, за
— Усиление в лице Милутинова и Шенгелии достаточно сильное, — продолжил Станислав Еремин. — Теоретически ЦСКА действительно подобрал очень мощный состав. Но баскетбол — это не математика, давать точные прогнозы чрезвычайно сложно. Всё будет зависеть от того, найдут ли лидеры общий язык на паркете, какая будет химия внутри команды. Это очень важно. Порой команда с великолепными исполнителями проваливала сезон, когда был дисбаланс внутри. Посмотрите, как звездная «Барселона» неудачно провела концовку чемпионата Испании — 2019/20.
По мнению спортивного директора «Ариса»,
— Если посмотреть на итоговый состав ЦСКА, он впечатляет, — отметил в разговоре с «Известиями» Виктор Саникидзе. — Теперь в распоряжении Димитриса Итудиса есть сразу три игрока, которые вошли в топ-6 самых полезных в завершившемся сезоне Евролиги: Майк Джеймс (3-е место), Никола Милутинов (5-е) и Торнике Шенгелия (6-е). Плюс MVP последнего «Финала четырех» Уилл Клайберн. Думаю, что они главные претенденты на трофей в новом сезоне. Хотя наверняка
Особо эксперт отметил своего соотечественника Шенгелию, чей переход вызвал негативную реакцию многих жителей Грузии, в том числе президента страны Саломе Зурабишвили.
— Важно, что Торнике покинул «Басконию», где его очень ценили, на мажорной ноте, выиграв титул чемпиона Испании — 2019/20, — сказал
Многие ожидали, что ЦСКА завершит летнюю кампанию не расставанием с
Это перспективные талантливые ребята, но я не верю, что они будут готовы серьезно помогать клубу уже в этом сезоне. Им не хватает опыта выступления на хорошем уровне, когда они являются основными игроками. Когда ты из второго состава переходишь в основу, то первые несколько лет будешь играть только в мусорное время. Таких талантов, как Дончич, способных закрепиться в составе большого клуба в 16 лет, — единицы.
При этом не стоит забывать о травмах. Если
— В таком случае тренерский штаб будет отталкиваться от амплуа тех игроков, которые выбыли, — пояснил источник в ЦСКА. — Но наверняка шанс показать себя в первой команде в этом сезоне получат форвард Даниил Кочергин и центровой Александр Шашков.
Сезон Единой лиги стартует 20 сентября, Евролиги —