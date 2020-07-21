Убойные силы: ЦСКА собрал, возможно, сильнейший состав в истории

Источник: ИТАР-ТАСС

Баскетбольный ЦСКА первым из европейских топ-клубов завершил формирование состава на сезон-2020/21. Армейцы расстались с шестью важными игроками ротации, а взамен подписали двух звезд Евролиги — центрового «Олимпиакоса» Николу Милутинова и капитана «Басконии» Торнике Шенгелию. Несмотря на сокращение бюджета, которое, по словам президента клуба Андрея Ватутина, составит около 25−30%, менеджмент красно-синих собрал, возможно, сильнейший состав в истории. По мнению экспертов, армейцы вполне могут защитить титул чемпионов главного клубного турнира Старого Света.

Потери и приобретения

Уход Ховарда Сент-Роса подытожил трансферное лето для действующих чемпионов Евролиги. Помимо кубинского форварда армейцы также по разным причинам расстались с капитаном Кайлом Хайнсом, главным рекордсменом клуба Андреем Воронцевичем, центровым Коста Куфосом, а также защитниками Михаилом Кулагиным и Роном Бэйкером. Если не брать Кулагина-младшего и Сент-Роса, это были высокооплачиваемые игроки.

Наибольшая потеря — это уход Хайнса. Несмотря на то что он не всегда показывал яркую игру, американец был стержнем команды. Не зря он самый титулованный из действующих игроков Европы, настоящий боец. В ключевых матчах он очень сильно помогал. Плюс если брать Воронцевича — как он играл в лучшие годы — его будет непросто заменить. У нас большой дефицит российских игроков. Бывший тренер ЦСКА, чемпион мира — 1982 Станислав Еремин

На сэкономленные деньги армейцы подписали долгосрочные контракты с сербом Николой Милутиновым и грузином Торнике Шенгелией. Теперь у ЦСКА объективно мощнейшая передняя линия в Евролиге. Также не стоит забывать о наличии в команде таких звезд, как Майк Джеймс и Уилл Клайберн. А также таких мастеров, как Даниэль Хэкетт, Никита Курбанов, Йоханнес Фойгтманн, Дэрран Хиллиард. Такого сбалансированного состава у ЦСКА давно не было, возможно, со времен чемпионского сезона-2007/08. Тогда, напомним, за красно-синих выступали такие мастера, как Теодорос Папалукас, Матьяж Смодиш, Рамунас Шишкаускас, Джон Роберт Холден, Траджан Лэнгдон, Виктор Хряпа.

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— Усиление в лице Милутинова и Шенгелии достаточно сильное, — продолжил Станислав Еремин. — Теоретически ЦСКА действительно подобрал очень мощный состав. Но баскетбол — это не математика, давать точные прогнозы чрезвычайно сложно. Всё будет зависеть от того, найдут ли лидеры общий язык на паркете, какая будет химия внутри команды. Это очень важно. Порой команда с великолепными исполнителями проваливала сезон, когда был дисбаланс внутри. Посмотрите, как звездная «Барселона» неудачно провела концовку чемпионата Испании — 2019/20.

По мнению спортивного директора «Ариса», экс-игрока УНИКСа и сборной Грузии Виктора Саникидзе, на данный момент ЦСКА — главный претендент на победу в Евролиге.

— Если посмотреть на итоговый состав ЦСКА, он впечатляет, — отметил в разговоре с «Известиями» Виктор Саникидзе. — Теперь в распоряжении Димитриса Итудиса есть сразу три игрока, которые вошли в топ-6 самых полезных в завершившемся сезоне Евролиги: Майк Джеймс (3-е место), Никола Милутинов (5-е) и Торнике Шенгелия (6-е). Плюс MVP последнего «Финала четырех» Уилл Клайберн. Думаю, что они главные претенденты на трофей в новом сезоне. Хотя наверняка кто-то из конкурентов еще удивит подписанием одного из игроков с большим опытом в NBA.

Особо эксперт отметил своего соотечественника Шенгелию, чей переход вызвал негативную реакцию многих жителей Грузии, в том числе президента страны Саломе Зурабишвили.

Торнике Шенгелия | Источник: РИА

— Важно, что Торнике покинул «Басконию», где его очень ценили, на мажорной ноте, выиграв титул чемпиона Испании — 2019/20, — сказал экс-форвард сборной Грузии. — Если бы он ушел в ЦСКА, так и не взяв трофей для клуба из Витории, у него бы был камень на душе. Сейчас же он принимает новый вызов с высоко поднятой головой. Уверен, что это будет взаимовыгодное сотрудничество. ЦСКА получил лучшего четвертого номера Европы, а Шенгелия — возможность реально бороться за победу в Евролиге.

Шанс для молодых

Многие ожидали, что ЦСКА завершит летнюю кампанию не расставанием с Сент-Росом, а подписанием еще одного российского игрока. Сейчас у Димитриса Итудиса осталось всего шесть россиян, двое из которых практически не имеют опыта выступления на взрослом уровне. Речь идет об Александре Хоменко и Андрее Лопатине. Тем не менее, учитывая лимит в Единой лиге (в заявку на матч можно заявить только шесть легионеров), они точно будут получать игровую практику.

Это перспективные талантливые ребята, но я не верю, что они будут готовы серьезно помогать клубу уже в этом сезоне. Им не хватает опыта выступления на хорошем уровне, когда они являются основными игроками. Когда ты из второго состава переходишь в основу, то первые несколько лет будешь играть только в мусорное время. Таких талантов, как Дончич, способных закрепиться в составе большого клуба в 16 лет, — единицы. Станислав Еремин

При этом не стоит забывать о травмах. Если кто-то из российских игроков получит повреждение, то придется брать баскетболистов из второй команды, выступающей в Суперлиге-1.

— В таком случае тренерский штаб будет отталкиваться от амплуа тех игроков, которые выбыли, — пояснил источник в ЦСКА. — Но наверняка шанс показать себя в первой команде в этом сезоне получат форвард Даниил Кочергин и центровой Александр Шашков.