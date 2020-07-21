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21 июля, источник: Вести - Екатеринбург

Баскетбольный клуб «Урал» распущен на год

Из-за коронавируса областные власти решили не оказывать команде финансовую поддержку.

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Источник: Вести - Екатеринбург

В частности, клуб не получил средства на выступления в чемпионате Суперлиги — это второй по силе дивизион российского баскетбола. Теперь «Урал» вынужден пропустить сезон.

В настоящее время контракты практически со всеми спортсменами истекли, и они будут вынуждены искать себе работу в других командах. А уже в следующем году, надеются в клубе, «Урал» возобновит свою деятельность.

«Каждый год практически команда формируется заново, это нормальная ситуация в Супер лиге, так работает большинство команд, поэтому когда в следующем сезоне, если будет заходить в чемпионат, то тогда объявим набор спортсменов, будет вестись рекреационная работа. Надеемся, что нам в следующем сезоне удастся вернуться и мы ждем встречи с болельщиками», — сказал пресс-атташе БК «Урал» Даниил Румянцев.

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