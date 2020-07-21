Баскетбольный клуб «Урал» распущен на год

Источник: Вести - Екатеринбург

В частности, клуб не получил средства на выступления в чемпионате Суперлиги — это второй по силе дивизион российского баскетбола. Теперь «Урал» вынужден пропустить сезон.

В настоящее время контракты практически со всеми спортсменами истекли, и они будут вынуждены искать себе работу в других командах. А уже в следующем году, надеются в клубе, «Урал» возобновит свою деятельность.