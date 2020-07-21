Баскетбольный клуб «Урал» распущен на год

В частности, клуб не получил средства на выступления в чемпионате Суперлиги — это второй по силе дивизион российского баскетбола. Теперь «Урал» вынужден пропустить сезон.
В настоящее время контракты практически со всеми спортсменами истекли, и они будут вынуждены искать себе работу в других командах. А уже в следующем году, надеются в клубе, «Урал» возобновит свою деятельность.
«Каждый год практически команда формируется заново, это нормальная ситуация в Супер лиге, так работает большинство команд, поэтому когда в следующем сезоне, если будет заходить в чемпионат, то тогда объявим набор спортсменов, будет вестись рекреационная работа. Надеемся, что нам в следующем сезоне удастся вернуться и мы ждем встречи с болельщиками», — сказал