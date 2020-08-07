Текущие события
Футбол. Еврокубки
7.08
Манчестер Сити
Реал
21
Футбол. Еврокубки
7.08
Ювентус
Лион
21
Футбол. Премьер-лига
7.08
Зенит
Локомотив
21
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Шинник
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Торпедо М
Все события
Фоторепортажи
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
9Золотой дубль «Зенита»
7 августа, источник: Спорт РИА Новости

Итудис сдал положительный тест на коронавирус

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте баскетбольного клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера нашей команды Димитриса Итудиса оказался положительным, — говорится в заявлении. — Греческий специалист проходит лечение на родине, в Афинах, в настоящий момент госпитализация ему не потребовалась. Из-за необходимости реабилитации первая часть тренировочного лагеря армейцев пройдет без Димитриса, он присоединится к команде позже».

Отмечается, что тесты супруги и дочери тренера ЦСКА дали отрицательный результат.

Читайте также
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Кардиолог назвала семь признаков скорого инсульта
«Зенит» в пятый раз стал обладателем Суперкубка России
Дубль Роналду не спас «Ювентус» от вылета из Лиги чемпионов
Прокуратура потребовала приостановить процесс над Роналдиньо
«Реал» во второй раз уступил «Манчестер Сити» и выбыл из ЛЧ
Кикнадзе назвал позором ситуацию с регламентом Суперкубка России
Дочь Этери Тутберидзе вернулась на лед после серьезной травмы
Ушел из жизни заслуженный тренер России Геннадий Турецкий
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь