Итудис сдал положительный тест на коронавирус
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте баскетбольного клуба.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте баскетбольного клуба.
«Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера нашей команды Димитриса Итудиса оказался положительным, — говорится в заявлении. — Греческий специалист проходит лечение на родине, в Афинах, в настоящий момент госпитализация ему не потребовалась.
Отмечается, что тесты супруги и дочери тренера ЦСКА дали отрицательный результат.