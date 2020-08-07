Итудис сдал положительный тест на коронавирус

«Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера нашей команды Димитриса Итудиса оказался положительным, — говорится в заявлении. — Греческий специалист проходит лечение на родине, в Афинах, в настоящий момент госпитализация ему не потребовалась. Из-за необходимости реабилитации первая часть тренировочного лагеря армейцев пройдет без Димитриса, он присоединится к команде позже».