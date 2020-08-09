Кириленко не собирается ввязываться в полемику с соперниками по выборам президента РФБ

Федерация баскетбола Красноярского края 7 августа выдвинула тренера Эдуарда Сандлера на пост президента РФБ. Сандлер в течение шести последних сезонов возглавлял три клуба мужской Суперлиги (второго по силе российского дивизиона) — «Спартак-Приморье», «Восток-65» и «Сахалин», став с последним победителем в сезоне-2015/16. Другим кандидатом на данный момент является действующий глава РФБ Кириленко, которого выдвинули федерации Удмуртии и Москвы.

«Я не иду [на выборы] конкурировать с кем-то. И не хочу ввязываться в полемику ни с одним кандидатом, — сказал Кириленко. — Красноярская федерация выдвинула эту кандидатуру, и я должен уважать этот выбор. У меня есть стремление максимально помочь нашему баскетболу, и это то, что я хотел бы видеть у других».