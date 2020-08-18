Российский баскетболист упал во время матча и умер

По информации издания, через две минуты после начала матча турнира по стритболу «Лига 54» в Новосибирске спортсмен внезапно упал на колени. Устиновскому оказали первую помощь, однако он скончался. Отмечается, что у него не выдержало сердце. Баскетболисту был 41 год. У него остались жена и двое сыновей.