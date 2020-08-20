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14:35 (мск), источник: ТАСС

Кириленко переизбран на пост президента Российской федерации баскетбола

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко переизбран на новый срок. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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Источник: РИА "Новости"

Выборы главы РФБ прошли в четверг. Соперником Кириленко на выборах был Эдуард Сандлер. За кандидатуру действующего главы организации проголосовали 104 делегата отчетно-выборной конференции, за Сандлера отдали голоса 16 делегатов.

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