Кириленко переизбран на пост президента Российской федерации баскетбола
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко переизбран на новый срок. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко переизбран на новый срок. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
Выборы главы РФБ прошли в четверг. Соперником Кириленко на выборах был Эдуард Сандлер. За кандидатуру действующего главы организации проголосовали 104 делегата