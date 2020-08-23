Президент РФБ Кириленко призвал регионы активнее принимать участие в развитии баскетбола

«Хочу поблагодарить регионы за высказанную поддержку, но при этом хочу подчеркнуть, что нужна целенаправленная, систематическая работа [в регионах], — сказал Кириленко. — Это то, что происходит последние три года, потихоньку, шаг за шагом, но практически каждый регион прибавляет. Не все — где более активные люди, там больше получается, я всегда призываю и говорю, что определенную работу за регионы я не сделаю».