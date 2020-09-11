ЦСКА разгромил «Автодор» и завоевал «Кубок Невы» в Петербурге

Встреча, прошедшая в пятницу в Санкт-Петербурге, завершилась победой армейцев со счетом 93:67 (21:13, 25:21, 21:17, 26:16). Благодаря этой победе ЦСКА досрочно завоевал «Кубок Невы». Трофей армейцам вручил главный тренер сборной России Сергей Базаревич.