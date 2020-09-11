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22:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА разгромил «Автодор» и завоевал «Кубок Невы» в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 сен — РИА Новости, Тарас Барабаш. Баскетболисты московского ЦСКА переиграли саратовский «Автодор» в матче предсезонного турнира «Кубок Невы» и выиграли трофей.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в пятницу в Санкт-Петербурге, завершилась победой армейцев со счетом 93:67 (21:13, 25:21, 21:17, 26:16). Благодаря этой победе ЦСКА досрочно завоевал «Кубок Невы». Трофей армейцам вручил главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

В составе победителей Янис Стрелниекс набрал 19 очков, сделал 2 подбора и 2 передачи, Никола Милутинов набрал 14 очков.

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