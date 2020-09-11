ЦСКА разгромил «Автодор» и завоевал «Кубок Невы» в Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 сен — РИА Новости, Тарас Барабаш. Баскетболисты московского ЦСКА переиграли саратовский «Автодор» в матче предсезонного турнира «Кубок Невы» и выиграли трофей.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 сен — РИА Новости, Тарас Барабаш. Баскетболисты московского ЦСКА переиграли саратовский «Автодор» в матче предсезонного турнира «Кубок Невы» и выиграли трофей.
Встреча, прошедшая в пятницу в
В составе победителей Янис Стрелниекс набрал 19 очков, сделал 2 подбора и 2 передачи, Никола Милутинов набрал 14 очков.