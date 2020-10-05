Армейцы нагнали «Локомотив»
Вспышка коронавируса не помешала ЦСКА обыграть краснодарцев.
Вспышка коронавируса не помешала ЦСКА обыграть краснодарцев.
ЦСКА реабилитировался за неудачный выезд в гости к «Барселоне» на матч Евролиги в конце прошлой недели, обыграв на своей площадке «Локомотив-Кубань» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 94:80. Не помешала армейцам и вспышка коронавируса в команде,
Нынешний сезон для ЦСКА начался непросто. В трех матчах команда уступила дважды, причем одно из поражений, дома от «Пармы» в первенстве Единой лиги ВТБ, получилось унизительным для клуба, располагающего лучшим подбором исполнителей на континенте. Ведь
Как бы то ни было, а фон для встречи с «Локомотивом-Кубанью», который гораздо чаще других российских топовых клубов огорчает ЦСКА, был не лучшим. И как казалось в начале матча, армейцы будто бы не хотели играть вовсе. Главному тренеру ЦСКА Димитрису Итудису приходилось быть даже более эмоциональным, чем обычно (хотя греческий специалист, кажется, и без того переживает происходящее на площадке на пределе человеческих возможностей), чтобы не дать ЦСКА скиснуть окончательно. «Локомотив» же, разумеется, пользовался предоставляемыми возможностями. Тут очень кстати были и снайперские таланты Джордана Кроуфорда, и мощь 120-килограммового Алана Уильямса, и скорость Уилла Каммингса и Миндаугаса Кузминскаса. По ходу первой четверти все они, а также молодые игроки с российскими паспортами, которым наставник «Локомотива» Евгений Пашутин
Но потом была третья четверть. И ее иначе как катастрофой для «Локомотива» не назовешь — гости проиграли ее со счетом 10:26. ЦСКА перешел к тактике высокой обороны, затрудняя гостям даже ввод мяча в игру. Этот старый способ сработал, и «Локомотив» посыпался. А в те редкие моменты, когда гости все же доводили дело до броска, им или не везло, или на пути мяча становилась рука Джоэля Боломбоя. Игрок сборной России в этом матче не поразил результативностью (семь очков), но зато он сделал шесть блокшотов (больше, чем весь «Локомотив») и девять подборов. И он вполне может претендовать на то, чтобы считаться лучшим игроком встречи.
На последнюю десятиминутку ЦСКА выходил, имея фору в 16 очков. Да, если вспоминать о злосчастном матче против «Пармы», это тоже могло ничего не значить, но в этот раз никаких подарков сопернику ЦСКА не делал, победил со счетом 94:80 и может готовиться к визиту «Маккаби», с которым встретится уже в четверг.
Днем позже свой матч Евролиги проведут «Химки» — они принимают «Жальгирис». И у подмосковной команды сложности с составом даже более серьезные, чем у ЦСКА. После встречи с «Панатинаикосом» в «Химках» также была зафиксирована вспышка коронавируса. Пробы Яниса Тиммы, Евгения Воронова и Джордана Мики дали положительный результат. При этом не стоит забывать, что
Александр Петров.