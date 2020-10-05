Армейцы нагнали «Локомотив»

Источник: Коммерсантъ

ЦСКА реабилитировался за неудачный выезд в гости к «Барселоне» на матч Евролиги в конце прошлой недели, обыграв на своей площадке «Локомотив-Кубань» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 94:80. Не помешала армейцам и вспышка коронавируса в команде, из-за которой пришлось изолировать трех игроков, включая Николу Милутинова. Не менее сложная ситуация складывается и в «Химках». В подмосковной команде, и тоже после ее первого матча Евролиги, зафиксированы три случая заражения коронавирусом. Причем все коснулись важных игроков.

Нынешний сезон для ЦСКА начался непросто. В трех матчах команда уступила дважды, причем одно из поражений, дома от «Пармы» в первенстве Единой лиги ВТБ, получилось унизительным для клуба, располагающего лучшим подбором исполнителей на континенте. Ведь красно-синие умудрились упустить преимущество в 22 очка. Неудачно сложился и выезд на матч Евролиги в Барселону, где армейцы уступили с разницей в десять очков. Следом пришла еще одна неприятная новость. Как сообщили в клубе, в ЦСКА зафиксирована вспышка коронавируса. Вопросы возникли к результатам тестов сразу семи игроков молодежной команды и трем — основной. Среди них Семен Антонов, Янис Стрелниекс и одно из главных наряду с Торнике Шенгелией приобретений ЦСКА минувшим летом — Никола Милутинов. Все они были изолированы, а пробы отправлены на повторную проверку. Отметим, что практически одновременно пришло известие о том, что вспышка зафиксирована и в «Барселоне»: положительные результаты дали тесты главного тренера каталонцев Шарунаса Ясикявичюса и его помощника Дарюса Масколюнаса. Впрочем, версия о том, что ЦСКА привез инфекцию из Испании, похоже, не подтверждается. Ведь ни один из заразившихся армейских игроков в матче против «Барселоны» не участвовал. К счастью, регламент, согласованный руководством Единой лиги ВТБ с Роспотребнадзором, в случаях вспышки COVID-19 предусматривает отправку на карантин только заразившихся игроков, а не всей команды.

Как бы то ни было, а фон для встречи с «Локомотивом-Кубанью», который гораздо чаще других российских топовых клубов огорчает ЦСКА, был не лучшим. И как казалось в начале матча, армейцы будто бы не хотели играть вовсе. Главному тренеру ЦСКА Димитрису Итудису приходилось быть даже более эмоциональным, чем обычно (хотя греческий специалист, кажется, и без того переживает происходящее на площадке на пределе человеческих возможностей), чтобы не дать ЦСКА скиснуть окончательно. «Локомотив» же, разумеется, пользовался предоставляемыми возможностями. Тут очень кстати были и снайперские таланты Джордана Кроуфорда, и мощь 120-килограммового Алана Уильямса, и скорость Уилла Каммингса и Миндаугаса Кузминскаса. По ходу первой четверти все они, а также молодые игроки с российскими паспортами, которым наставник «Локомотива» Евгений Пашутин все-таки дает поиграть даже в таких трудных матчах, смотрелись куда увереннее армейских звезд. Даже во второй десятиминутке, в которой Итудису наконец-то удалось достучаться до своих игроков и заставить их шевелиться, «Локомотив» смотрелся как минимум не хуже.

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Но потом была третья четверть. И ее иначе как катастрофой для «Локомотива» не назовешь — гости проиграли ее со счетом 10:26. ЦСКА перешел к тактике высокой обороны, затрудняя гостям даже ввод мяча в игру. Этот старый способ сработал, и «Локомотив» посыпался. А в те редкие моменты, когда гости все же доводили дело до броска, им или не везло, или на пути мяча становилась рука Джоэля Боломбоя. Игрок сборной России в этом матче не поразил результативностью (семь очков), но зато он сделал шесть блокшотов (больше, чем весь «Локомотив») и девять подборов. И он вполне может претендовать на то, чтобы считаться лучшим игроком встречи.

На последнюю десятиминутку ЦСКА выходил, имея фору в 16 очков. Да, если вспоминать о злосчастном матче против «Пармы», это тоже могло ничего не значить, но в этот раз никаких подарков сопернику ЦСКА не делал, победил со счетом 94:80 и может готовиться к визиту «Маккаби», с которым встретится уже в четверг.

Днем позже свой матч Евролиги проведут «Химки» — они принимают «Жальгирис». И у подмосковной команды сложности с составом даже более серьезные, чем у ЦСКА. После встречи с «Панатинаикосом» в «Химках» также была зафиксирована вспышка коронавируса. Пробы Яниса Тиммы, Евгения Воронова и Джордана Мики дали положительный результат. При этом не стоит забывать, что по-прежнему травмированы ключевые игроки «Химок» Алексей Швед и Стефан Йович.