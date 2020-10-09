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08:14 (мск), источник: Сиб.фм

Вспышка коронавируса произошла в БК «Новосибирск»: матчи отменили

Команда в полном составе ушла на карантин; отменен ближайший матч.

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COVID-19: Новые случаи
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В баскетбольном клубе «Новосибирск» произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

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Во время планового тестирования несколько игроков сдали положительные тесты на коронавирус. Команда в полном составе ушла на карантин, ближайший матч с командой «Уралмаш», намеченный на 11 октября, перенесли на неопределенное время.

Новосибирские баскетболисты никак не могут начать сезон. Первый матч должен был пройти в Магнитогорске, но там также нашли коронавирус у игроков. Встреча первого тура «Новосибирск» — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), которая должна была пройти 7 октября в СК «Север», перенесена на более поздний срок из-за COVID-19.

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Напомним, ранее вспышка коронавируса произошла и в ХК «Сибирь».

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