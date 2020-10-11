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18:33 (мск), источник: ТАСС

Основная команда БК «Зенит» ушла на карантин из-за случаев коронавируса

ТАСС, 11 октября. Баскетболисты петербургского «Зенита» ушли на карантин из-за случаев заражения коронавирусом в команде. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: ИТАР-ТАСС

До этого команда сообщала о положительных результатах тестов у баскетболистов Владислава Трушкина, Артураса Гудайтиса, Антона Пушкова и Остина Холлинза, а также у массажиста команды. По результатам последнего тестирования коронавирус был выявлен еще у двух игроков и трех тренеров.

Все игроки, тренеры и персонал изолированы и находятся под контролем медицинского штаба. У всех зараженных удовлетворительное состояние.

На 13 октября у «Зенита» запланирована гостевая игра Евролиги с испанской «Басконией», 15 октября — с «Валенсией».

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