Основная команда БК «Зенит» ушла на карантин из-за случаев коронавируса
ТАСС, 11 октября. Баскетболисты петербургского «Зенита» ушли на карантин
ТАСС, 11 октября. Баскетболисты петербургского «Зенита» ушли на карантин
До этого команда сообщала о положительных результатах тестов у баскетболистов Владислава Трушкина, Артураса Гудайтиса, Антона Пушкова и Остина Холлинза, а также у массажиста команды. По результатам последнего тестирования коронавирус был выявлен еще у двух игроков и трех тренеров.
На 13 октября у «Зенита» запланирована гостевая игра Евролиги с испанской «Басконией», 15 октября — с «Валенсией».