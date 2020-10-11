Основная команда БК «Зенит» ушла на карантин из-за случаев коронавируса

До этого команда сообщала о положительных результатах тестов у баскетболистов Владислава Трушкина, Артураса Гудайтиса, Антона Пушкова и Остина Холлинза, а также у массажиста команды. По результатам последнего тестирования коронавирус был выявлен еще у двух игроков и трех тренеров.