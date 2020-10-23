Матч женской баскетбольной премьер-лиги между «Енисеем» и московским «Динамо» перенесен

Матч должен был пройти 25 октября в Москве. Новая дата пока не определена. Также под вопросом проведение домашнего матча «Енисея» против подмосковной команды «Спарта энд К», запланированного на 1 ноября.

«Мы надеялись, что игроки с положительным тестом смогут выйти и сыграть, но повторные тесты вновь положительные, поэтому людей как не было, так и нет», — сказала главный тренер «Енисея» Ольга Шунейкина.