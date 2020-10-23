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12:12 (мск), источник: ТАСС

Матч женской баскетбольной премьер-лиги между «Енисеем» и московским «Динамо» перенесен

ТАСС, 23 октября. Матч чемпионата России по баскетболу среди женщин между московским «Динамо» и красноярским «Енисеем» перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба красноярского клуба.

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Матч должен был пройти 25 октября в Москве. Новая дата пока не определена. Также под вопросом проведение домашнего матча «Енисея» против подмосковной команды «Спарта энд К», запланированного на 1 ноября.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы надеялись, что игроки с положительным тестом смогут выйти и сыграть, но повторные тесты вновь положительные, поэтому людей как не было, так и нет», — сказала главный тренер «Енисея» Ольга Шунейкина.

Ранее из-за положительных результатов тестов на коронавирус в красноярском клубе на январь был перенесен матч против курского «Динамо», который должен был пройти 18 октября.

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